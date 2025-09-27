Об этом в эфире 24 Канала рассказал политтехнолог Тарас Загородний, подчеркнув, что на самом деле безразлично, где "Орешник" будет расположен – в Калиниграде или Беларуси. Потому что это – межконтинентальная ракета.

К теме Большинство компаний, причастных к "Орешнику", не под санкциями, – Зеленский

Сможет ли Минск самостоятельно запустить "Орешник"?

Загородний предположил, что, вероятно, "Орешник", находящийся в Беларуси, не будет иметь ядерное вооружение.

"Потому, что это прямое нарушение Договора о нераспространении ядерного оружия от 1968 года. Категорически против этого все ядерные страны, в частности, прежде всего близкий к России Китай", – пояснил он.

Обратите внимание! Договор о нераспространении ядерного оружия был подписан в 1968 году. Его целью является установление препятствия по расширению круга государств, имеющих ядерное оружие. А также обеспечение международного контроля за странами, взявших на себя обязательства по Договору, чтобы ограничить вероятности возникновения вооруженного конфликта с применением ядерного оружия.

Китай, по мнению политтехнолога, опасается, что любые игры с ядерным оружием, даже таким образом, приведут к тому, что два очень "дружественных" Пекину государства – Япония и Южная Корея – резко "найдут" у себя ядерное оружие. И к этому они уже давно готовы.

В то же время по словам Загороднего, россияне никогда не допустят, чтобы межконтинентальная ракета "Орешник", расположенная в Беларуси, оказалась под управлением Александра Лукашенко.

Он может рассказывать все что угодно, что "Орешник" есть где-то у него на территории. Теоретически он там может быть, но точно не под управлением Лукашенко,

– подчеркнул политтехнолог.

Также под вопросом, по его мнению, наличие у Беларуси ядерного оружия, о чем пытается активно намекать Лукашенко.

Поэтому ему лучше считать, сколько километров от границы с Украиной до Мозырского НПЗ или Новополоцкого НПЗ. В случае неосторожного движения в сторону Украины, он может потерять эти ценные предприятия. Лукашенко это прекрасно понимает и только надувает щеки. Хотя и делает все для того, чтобы не быть втянутым не только в войну против Украины, но и против стран НАТО,

– отметил Тарас Загородний.

Также, как отметил политтехнолог, о запуске межконтинентальных ракет нужно сообщать все ядерные страны. И разговоры о том, что "Орешник" якобы запустил Лукашенко, не будут работать.

Даже если его теоретически сделают козлом отпущения, всем будет понятно, чья это ракета,

– объяснил Загородний.

Так же, добавил он, ядерные страны нужно предупредить за несколько дней об испытаниях межконтинентальных ракет – это обязательный протокол, иначе такие государства эти действия могут расценить как нападение на свою территорию.

Что известно о размещении "Орешника" в Беларуси?