Об этом в эфире 24 Канала рассказал политтехнолог Тарас Загородний, подчеркнув, что на самом деле безразлично, где "Орешник" будет расположен – в Калиниграде или Беларуси. Потому что это – межконтинентальная ракета.
К теме Большинство компаний, причастных к "Орешнику", не под санкциями, – Зеленский
Сможет ли Минск самостоятельно запустить "Орешник"?
Загородний предположил, что, вероятно, "Орешник", находящийся в Беларуси, не будет иметь ядерное вооружение.
"Потому, что это прямое нарушение Договора о нераспространении ядерного оружия от 1968 года. Категорически против этого все ядерные страны, в частности, прежде всего близкий к России Китай", – пояснил он.
Обратите внимание! Договор о нераспространении ядерного оружия был подписан в 1968 году. Его целью является установление препятствия по расширению круга государств, имеющих ядерное оружие. А также обеспечение международного контроля за странами, взявших на себя обязательства по Договору, чтобы ограничить вероятности возникновения вооруженного конфликта с применением ядерного оружия.
Китай, по мнению политтехнолога, опасается, что любые игры с ядерным оружием, даже таким образом, приведут к тому, что два очень "дружественных" Пекину государства – Япония и Южная Корея – резко "найдут" у себя ядерное оружие. И к этому они уже давно готовы.
В то же время по словам Загороднего, россияне никогда не допустят, чтобы межконтинентальная ракета "Орешник", расположенная в Беларуси, оказалась под управлением Александра Лукашенко.
Он может рассказывать все что угодно, что "Орешник" есть где-то у него на территории. Теоретически он там может быть, но точно не под управлением Лукашенко,
– подчеркнул политтехнолог.
Также под вопросом, по его мнению, наличие у Беларуси ядерного оружия, о чем пытается активно намекать Лукашенко.
Поэтому ему лучше считать, сколько километров от границы с Украиной до Мозырского НПЗ или Новополоцкого НПЗ. В случае неосторожного движения в сторону Украины, он может потерять эти ценные предприятия. Лукашенко это прекрасно понимает и только надувает щеки. Хотя и делает все для того, чтобы не быть втянутым не только в войну против Украины, но и против стран НАТО,
– отметил Тарас Загородний.
Также, как отметил политтехнолог, о запуске межконтинентальных ракет нужно сообщать все ядерные страны. И разговоры о том, что "Орешник" якобы запустил Лукашенко, не будут работать.
Даже если его теоретически сделают козлом отпущения, всем будет понятно, чья это ракета,
– объяснил Загородний.
Так же, добавил он, ядерные страны нужно предупредить за несколько дней об испытаниях межконтинентальных ракет – это обязательный протокол, иначе такие государства эти действия могут расценить как нападение на свою территорию.
Что известно о размещении "Орешника" в Беларуси?
- Александр Лукашенко и Владимир Путин заявляли, что российская межконтинетальная ракета "Орешник" до конца 2025 года будет расположена на белорусской территории.
- Лукашенко 25 сентября сказал, что это оружие уже направляется в Беларусь.
- Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков 26 сентября сообщил, что "Орешник" уже разместили в стране. Глава ведомства добавил, что эта российская ракета якобы будет гарантировать безопасность Минску.
- В Центре противодействия дезинформации считают, что размещение российского оружия в Беларуси – это "информационная операция России под названием "Орешник". В ЦПД отметили, что второй пуск ракеты был неудачным, однако россияне не распространялись об этом.
- Напомним, что первый пуск "Орешника" состоялся в ноябре 2024 года, когда Россия нанесла удар по Днепру.