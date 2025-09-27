Про це в ефірі 24 Каналу розповів політтехнолог Тарас Загородній, наголосивши, що насправді байдуже, де "Орешник" буде розташований – в Калініграді або Білорусі. Тому що це – міжконтинентальна ракета.
Чи зможе Мінськ самостійно запустити "Орешник"?
Загородній припустив, що, імовірно, "Орешник", що перебуватиме у Білорусі, не буде мати ядерне озброєння.
"Тому, що це пряме порушення Договору про нерозповсюдження ядерної зброї від 1968 року. Категорично проти цього всі ядерні країни, зокрема, насамперед близький до Росії Китай", – пояснив він.
Зверніть увагу! Договір про нерозповсюдження ядерної зброї було підписано у 1968 році. Його метою є встановлення перешкоди щодо розширення кола держав, що мають ядерну зброю. А також забезпечення міжнародного контролю за країнами, що взяли на себе зобов'язання щодо Договору, щоб обмежити імовірності виникнення озброєного конфлікту із застосуванням ядерної зброї.
Китай, на думку політтехнолога, побоюється, що будь-які ігри з ядерною зброєю, навіть у такий спосіб, призведуть до того, що дві дуже "дружні" Пекіну держави – Японія та Південна Корея – різко "знайдуть" у себе ядерну зброю. І до цього вони вже давно готові.
Водночас за словами Загороднього, росіяни ніколи не допустять, щоб міжконтинентальна ракета "Орешник", розташована в Білорусі, опинилася під управлінням Олександра Лукашенка.
Він може розповідати все, що завгодно, що "Орешник" є десь у нього на території. Теоретично він там може бути, але точно не під керуванням Лукашенка,
– підкреслив політтехнолог.
Також під питанням, на його думку, наявність у Білорусі ядерної зброї, про що намагається активно натякати Лукашенко.
Тому йому краще рахувати, скільки кілометрів від кордону з Україною до Мозирського НПЗ чи Новополоцького НПЗ. У разі необережного руху у бік України, він може втратити ці цінні підприємства. Лукашенко це чудово розуміє і тільки надуває щоки. Хоча й робить все для того, щоб не бути втягнутим не тільки у війну проти України, а й проти країн НАТО,
– наголосив Тарас Загородній.
Також, як зазначив політтехнолог, про запуск міжконтинентальних ракет потрібно повідомляти всі ядерні країни. І розмови про те, що "Орешник" нібито запустив Лукашенко, не будуть працювати.
Навіть якщо його теоретично зроблять цапом-відбувайлом, всім буде зрозуміло, чия це ракета,
– пояснив Загородній.
Так само, додав він, ядерні країни потрібно попередити за декілька днів про випробовування міжконтинентальних ракет – це є обов'язковий протокол, інакше такі держави ці дії можуть розцінити як напад на свою територію.
Що відомо про розміщення "Орешника" в Білорусі?
- Александр Лукашенко та Володимир Путін заявляли, що російська міжконтинетальна ракета "Орешник" до кінця 2025 року буде розташована на білоруській території.
- Лукашенко 25 вересня сказав, що ця зброя вже прямує до Білорусі.
- Міністр закордонних справ Білорусі Максим Риженков 26 вересня повідомив, що "Орешнік" вже розмістили в країні. Глава відомства додав, що ця російська ракета буцімто гарантуватиме безпеку Мінську.
- У Центрі протидії дезінформації вважають, що розміщення російської зброї в Білорусі – це "інформаційна операція Росії під назвою "Орешник". У ЦПД зазначили, що другий пуск ракети був невдалим, проте росіяни не розповсюджувалися про це.
- Нагадаємо, що перший пуск "Орешника" відбувся у листопаді 2024 року, коли Росія завдала удару по Дніпру.