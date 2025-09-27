Про це в ефірі 24 Каналу розповів політтехнолог Тарас Загородній, наголосивши, що насправді байдуже, де "Орешник" буде розташований – в Калініграді або Білорусі. Тому що це – міжконтинентальна ракета.

До теми Більшість компаній, причетних до "Орешника", не під санкціями, – Зеленський

Чи зможе Мінськ самостійно запустити "Орешник"?

Загородній припустив, що, імовірно, "Орешник", що перебуватиме у Білорусі, не буде мати ядерне озброєння.

"Тому, що це пряме порушення Договору про нерозповсюдження ядерної зброї від 1968 року. Категорично проти цього всі ядерні країни, зокрема, насамперед близький до Росії Китай", – пояснив він.

Зверніть увагу! Договір про нерозповсюдження ядерної зброї було підписано у 1968 році. Його метою є встановлення перешкоди щодо розширення кола держав, що мають ядерну зброю. А також забезпечення міжнародного контролю за країнами, що взяли на себе зобов'язання щодо Договору, щоб обмежити імовірності виникнення озброєного конфлікту із застосуванням ядерної зброї.

Китай, на думку політтехнолога, побоюється, що будь-які ігри з ядерною зброєю, навіть у такий спосіб, призведуть до того, що дві дуже "дружні" Пекіну держави – Японія та Південна Корея – різко "знайдуть" у себе ядерну зброю. І до цього вони вже давно готові.

Водночас за словами Загороднього, росіяни ніколи не допустять, щоб міжконтинентальна ракета "Орешник", розташована в Білорусі, опинилася під управлінням Олександра Лукашенка.

Він може розповідати все, що завгодно, що "Орешник" є десь у нього на території. Теоретично він там може бути, але точно не під керуванням Лукашенка,

– підкреслив політтехнолог.

Також під питанням, на його думку, наявність у Білорусі ядерної зброї, про що намагається активно натякати Лукашенко.

Тому йому краще рахувати, скільки кілометрів від кордону з Україною до Мозирського НПЗ чи Новополоцького НПЗ. У разі необережного руху у бік України, він може втратити ці цінні підприємства. Лукашенко це чудово розуміє і тільки надуває щоки. Хоча й робить все для того, щоб не бути втягнутим не тільки у війну проти України, а й проти країн НАТО,

– наголосив Тарас Загородній.

Також, як зазначив політтехнолог, про запуск міжконтинентальних ракет потрібно повідомляти всі ядерні країни. І розмови про те, що "Орешник" нібито запустив Лукашенко, не будуть працювати.

Навіть якщо його теоретично зроблять цапом-відбувайлом, всім буде зрозуміло, чия це ракета,

– пояснив Загородній.

Так само, додав він, ядерні країни потрібно попередити за декілька днів про випробовування міжконтинентальних ракет – це є обов'язковий протокол, інакше такі держави ці дії можуть розцінити як напад на свою територію.

Що відомо про розміщення "Орешника" в Білорусі?