Про це пише 24 Канал із посиланням на Володимира Зеленського.

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Що Зеленський заявив про санкції проти Росії

Український лідер, підсумовуючи зустріч з британським прем'єром, назвав три завдання для досягнення справедливого миру.

Одне з них – санкції проти Кремля.

Наразі більшість компаній, які беруть участь у виробництві "Орешника", не під санкціями. Ми це виправимо,

– сказав Зеленський.

За його словами, для досягнення миру потрібні санкції проти Росії, які будуть реально унеможливлювати масштабування російського виробництва зброї. Україна передала партнерам перелік російських підприємств, які задіяні у виробництві "Орешника" та інших засобів, які росіяни використовують для терору.

"Всі компанії та фізичні особи, які задіяні в цьому, мають бути заблоковані щонайменше в ключових юрисдикціях світу", – підкреслив президент України. Він додав, що взаємодія з російськими виробниками зброї – це злочин проти миру.

До слова, російський диктатор оголосив про "серйозне виробництво" ракети "Орешник" уже вдруге за 2025 рік. Ця зброя – частина інформаційно-пропагандистських кампаній, щоб залякати населення України та Заходу.