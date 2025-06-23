Про це розповідає 24 Канал з посиланням на заяви російського диктатора. Володимир Путін наголосив про початок серійного виробництва ракетного комплексу середньої дальності "Орешнік".

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Путін знову лякає Україну старими погрозами

Утім, це вже друга така заява за останні вісім місяців – про запуск "серії" він говорив ще у листопаді 2024 року.

Цього разу Путін озвучив чергову версію запуску "Орешніка" під час зустрічі з випускниками російських військових вишів, назвавши ракету "новітньою" та такою, що "добре себе показала в бойових умовах".

Що відомо про "Орешнік"

Вперше про застосування "Орешніка" стало відомо 21 листопада 2024 року – саме тоді Росія вперше використала його під час удару по Дніпру. Після цього кремлівські пропагандисти почали активно розкручувати ракету як "нову загрозу" для України.

Ймовірно, мова йде про модифіковану версію ракети РС-26 "Рубєж", здатну нести ядерну боєголовку. За словами самого Путіна, швидкість ракети може сягати 10 махів, а дальність польоту — до 5500 кілометрів. Проте більшість технічних характеристик залишаються засекреченими або перебільшеними.

Нагадаємо, заяви Путіна про нову ракетну зброю часто є частиною інформаційно-пропагандистських кампаній, покликаних залякувати Захід.