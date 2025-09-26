Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на слова министра иностранных дел Беларуси Максима Рыженкова.

К теме "Все будет нормально": Лукашенко заявил, что "Орешник" уже направляется в Беларусь

Действительно ли в Беларуси разместили "Орешник"?

В пятницу, 26 сентября, стало известно, что Беларусь получила от России ракеты "Орешник", которые разместили на территории страны. Вооружение необходимо для "обеспечения безопасности Беларуси".

К слову, Россия якобы обещала передать Беларуси и другие новейшие ракеты.

По словам директора Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко, ракета "Орешник" – это фактически информационная операция России.

Беларусь разместила у себя информационную операцию России под названием "Орешник", второй пуск которого был неудачный – он не полетел даже в свое время. Но об этом россияне никому не рассказали,

– отметил Коваленко.

Напомним! "Орешник" – это новая российская ракета средней дальности, вероятно производная от проекта РС-26 "Рубеж". Ее впервые применили в ноябре 2024 года во время удара по Днепру. По оценкам, она может лететь на несколько тысяч километров со сверхзвуковой или даже гиперзвуковой скоростью, нести несколько боеголовок и оснащаться как обычными, так и ядерными зарядами.

Действительно ли "Орешник" опасен?

Авиаэксперт Анатолий Храпчинский в эфире 24 Канала рассказал, что ракета "Орешник" является одним из инструментов, с помощью которого Владимир Путин хочет нажать и на Украину, Европу и Соединенные Штаты. На самом деле Россия имеет определенные проблемы с применением межконтинентальных баллистических и подобных ракет.

Когда россияне применили "Орешник" по Украине?