Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на агентство "БелТА". Александр Лукашенко заверил, что "все будет нормально".
Смотрите также Индия и Китай спонсируют войну России против Украины: могут ли санкции Трампа нанести ей смертельный удар
Что Лукашенко заявил о "Орешнике"?
Ранее Лукашенко и Владимир Путин выразили готовность в 2025 году разместить комплекс "Орешник" и другое якобы новейшее российское вооружение на белорусской территории.
25 сентября на полях Глобального атомного форума в Москве журналисты поинтересовались положением дел.
Уже в пути ("Орешник" – 24 Канал). Все будет нормально,
– ответил президент Беларуси.
Также он назвал "блестящей" инициативу Путина о продлении двустороннего договора России и США по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, который заканчивается 5 февраля 2026 года.
Кроме того, Лукашенко намекнул на "весточки" от американцев, которые планирует передать Путину.
Обратите внимание! В эфире 24 Канала политолог Владимир Фесенко объяснил цель Белого дома, который все активнее сотрудничает с самопровозглашенным президентом Беларуси. По мнению эксперта, страну используют как "полигонную площадку для переговоров" между США и Россией. Также вероятно, что одна из тем, которую американская делегация обсуждала с Лукашенко – избежание любых его агрессивных действий против соседних стран, в частности Украины.
Что известно о развертывании "Орешника" в Беларуси?
- Во время совместных с Россией учений "Запад-2025" Беларусь отработала развертывание ракетного комплекса. Тогда Лукшенко заявил, что страны "не планируют никому угрожать".
- 9 июля начальник генштаба Беларуси и первый заместитель министра обороны Павел Муравьев заявил, что уже решен вопрос формирования подразделений, которые будут оснащены "Орешником".
- В марте президент Беларуси сообщал, что в стране уже изготовили несколько пусковых установок для размещения ракетных комплексов.