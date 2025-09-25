Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на агентство "БелТА". Александр Лукашенко заверил, что "все будет нормально".

Что Лукашенко заявил о "Орешнике"?

Ранее Лукашенко и Владимир Путин выразили готовность в 2025 году разместить комплекс "Орешник" и другое якобы новейшее российское вооружение на белорусской территории.

25 сентября на полях Глобального атомного форума в Москве журналисты поинтересовались положением дел.

Уже в пути ("Орешник" – 24 Канал). Все будет нормально,

– ответил президент Беларуси.

Также он назвал "блестящей" инициативу Путина о продлении двустороннего договора России и США по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, который заканчивается 5 февраля 2026 года.

Кроме того, Лукашенко намекнул на "весточки" от американцев, которые планирует передать Путину.

Обратите внимание! В эфире 24 Канала политолог Владимир Фесенко объяснил цель Белого дома, который все активнее сотрудничает с самопровозглашенным президентом Беларуси. По мнению эксперта, страну используют как "полигонную площадку для переговоров" между США и Россией. Также вероятно, что одна из тем, которую американская делегация обсуждала с Лукашенко – избежание любых его агрессивных действий против соседних стран, в частности Украины.

Что известно о развертывании "Орешника" в Беларуси?