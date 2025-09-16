Со своей стороны Александр Лукашенко добавил, что страны "не планируют никому угрожать". Белорусских чиновников цитируют пропагандистские СМИ и Sky News, передает 24 Канал.

Белорусские военные похвастались перениманием боевого опыта у российских коллег. На учениях "Запад-2025" они отрабатывали применение и противодействие беспилотникам, а также изучали формы и способы действий при штурме населенных пунктов и зачистке местности.

Среди знаковых мероприятий могу отметить планирование и рассмотрение применения нестратегического ядерного оружия, оценку и развертывание ракетного подвижного комплекса "Орешник",

– отметил Муравейко.

В свою очередь Александр Лукашенко заявил, что Беларусь и Россия "не планируют никому угрожать" после завершения 5-дневных военных учений.

Они (Запад – 24 Канал) тоже это знают, мы этого не скрываем. От стрельбы из обычного стрелкового оружия до ядерных боеголовок... Но мы совершенно не планируем этим никому угрожать,

– убеждает белорусский президент.

Напомним, учения "Запад-2025" вызвали вызвали вызвали беспокойство в некоторых соседних странах и международную обеспокоенность, поскольку совпали с нарушениями воздушного пространства Польши и Румынии российскими беспилотниками.

