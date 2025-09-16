Со своей стороны Александр Лукашенко добавил, что страны "не планируют никому угрожать". Белорусских чиновников цитируют пропагандистские СМИ и Sky News, передает 24 Канал.
Что известно об учениях "Запад-2025"?
Белорусские военные похвастались перениманием боевого опыта у российских коллег. На учениях "Запад-2025" они отрабатывали применение и противодействие беспилотникам, а также изучали формы и способы действий при штурме населенных пунктов и зачистке местности.
Среди знаковых мероприятий могу отметить планирование и рассмотрение применения нестратегического ядерного оружия, оценку и развертывание ракетного подвижного комплекса "Орешник",
– отметил Муравейко.
В свою очередь Александр Лукашенко заявил, что Беларусь и Россия "не планируют никому угрожать" после завершения 5-дневных военных учений.
Они (Запад – 24 Канал) тоже это знают, мы этого не скрываем. От стрельбы из обычного стрелкового оружия до ядерных боеголовок... Но мы совершенно не планируем этим никому угрожать,
– убеждает белорусский президент.
Напомним, учения "Запад-2025" вызвали вызвали вызвали беспокойство в некоторых соседних странах и международную обеспокоенность, поскольку совпали с нарушениями воздушного пространства Польши и Румынии российскими беспилотниками.
Российские дроны в Польше и Румынии: что известно
- Бывший советник президента США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон отметил, что идея направить дроны на Польшу у российского диктатора могла возникнуть после отсутствия последовательного ответа со стороны НАТО на саммит на Аляске, визита в Китай и встречи с премьером Индии Нарендрой Моди.
- Руководитель департамента Dronarium Academy Дмитрий Следюк рассказал, что в Польше практически нет опыта по перехвату радиолокационно малоразмерных и малозаметных целей, поэтому там реагировали "как требует военный сценарий" – подняли большие истребители, дозаправщик, самолет радиолокационной разведки.
- Политолог и исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко заявил, что Румыния должна уделить больше внимания защите своей логистической инфраструктуры на украинском пограничье. К слову, 13 сентября российский дрон в течение часа летал на территории Румынии, поэтому страна подняла F-16, но не сбила цель.