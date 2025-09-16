Зі свого боку Олександр Лукашенко додав, що країни "не планують нікому погрожувати". Білоруських посадовців цитують пропагандистські ЗМІ та Sky News, передає 24 Канал.

Що відомо про навчання "Захід-2025"?

Білоруські військові похвалилися перейняттям бойового досвіду в російських колег. На навчаннях "Захід-2025" вони відпрацьовували застосування та протидію безпілотникам, а також вивчали форми і способи дій при штурмі населених пунктів і зачистці місцевості.

Серед знакових заходів можу відзначити планування та розгляд застосування нестратегічної ядерної зброї, оцінку та розгортання ракетного рухомого комплексу "Орешник",

– зауважив Муравейко.

Натомість Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь та Росія "не планують нікому погрожувати" після завершення 5-денних військових навчань.

Вони (Захід – 24 Канал) теж це знають, ми цього не приховуємо. Від стрільби зі звичайної стрілецької зброї до ядерних боєголовок… Але ми абсолютно не плануємо цим нікому погрожувати,

– переконує білоруський президент.

Нагадаємо, навчання "Захід-2025" викликали викликали занепокоєння у деяких сусідніх країнах і міжнародну стурбованість, оскільки збіглися з порушеннями повітряного простору Польщі та Румунії російськими безпілотниками.

