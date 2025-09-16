Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на звіт ISW за 15 вересня. Зокрема, війська держави-агресорки практикували захист від ядерної зброї, а також її застосування.

Що росіяни відпрацьовували на навчаннях "Захід-2025"?

Аналітики Інституту вивчення війни припустили, що Росія використовує навчання "Захід-2025" для тренування потенційних провокацій проти сусідніх держав НАТО.

Зокрема, війська країни-агресорки відпрацьовували захист від ядерної зброї та її застосування у водах Баренцового моря – поряд із Норвегією, що є членом Альянсу.

Також на навчаннях практикували застосування ракет з ядерною боєголовкою в Калінінградській області, яка безпосередньо межує з іншими державами НАТО – Литвою та Польщею.

"Захід-2025" надає Росії та Білорусі платформу для вдосконалення технік ескалації, які слугують тонкою формою тиску на НАТО,

– підсумовують аналітики.

Окрім того, в ISW пригадали про використання Калінінградської області як стартового майданчика для глушіння та спотворення GPS-сигналу по всій Європі. За повідомленнями розслідувачів, Росія побудувала кругову антенну решітку (CDAA) всього за 25 кілометрів від польського кордону.

Довідка: CDAA – це велике кругове поле вертикальних монопольних антен, розташованих у вигляді декількох концентричних кілець, призначене для виявлення та визначення напрямку вхідних радіочастотних сигналів.

Натомість 15 вересня комісар ЄС з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс заявив, що 40% усіх польотів у Європі стикаються з певною формою перешкод – ймовірно, з боку Росії.

Що відомо про будівництво CDAA?