Про це в п'ятницю, 15 серпня, повідомила розслідувальна платформа Tochnyi, передає 24 Канал. Ймовірно, країна-агресорка зможе перехоплювати радіозв'язок НАТО в Східній Європі та країнах Балтії.

Дивіться також Навчання Росії та Білорусі "Запад-2025": чи наважиться Путін атакувати НАТО і до чого тут ядерка

Що відомо про будівництво антенного комплексу?

Будівництво цього об'єкта розпочалося понад 2 роки тому. Перші додаткові дорожні роботи датують 18 березня 2023 року. У Defense Express припускають, що до повного завершення проєкту залишилось декілька років.

Дослідники Tochnyi пишуть про щонайменше 6 концентричних кілець і зміщення ґрунту з однаковими відстанями на зовнішньому кільці та вздовж усього периметра.

На те, що це антенна решітка військового класу, призначена для радіорозвідки або зв'язку, вказують декілька ознак:

ідеальна кругова симетрія;

рівномірно розташовані потенційні місця для стовпів;

кілька радіально розташованих доріг;

центральна зона, яка виглядає як єдина, де можна розмістити будівлю.

Супутникові знімки об'єкта 17 вересня 2024 року / Фото ESRI Analysis: Tochnyi

Кругова антенна решітка (CDAA) — це велике кругове поле вертикальних монопольних антен, розташованих у вигляді декількох концентричних кілець, призначене для виявлення та визначення напрямку вхідних радіочастотних сигналів. Ці системи широко використовували під час Холодної війни для пеленгації сигналів, електронного спостереження та підводного зв'язку.

Розміщення такого комплексу в регіоні називають "стратегічно логічним" – це дозволило б Росії контролювати електронні комунікації НАТО в Східній Європі та Балтійському регіоні, а також полегшило зв'язок із підводними човнами в Балтійському морі або Північній Атлантиці.

Окрім того, така станція сприятиме пасивному збиранню розвідувальної інформації, що відповідає загальній доктрині Росії щодо електронної війни, яка є основним компонентом її сучасної стратегії гібридної війни,

– пишуть дослідники.

Хід будівництва об'єкта з березня 2023 року по липень 2025 року / Фото Tochnyi

Найбільше коло об'єкта має діаметр 1,6 кілометра, а дальність роботи антени може сягати 7 400 кілометрів.

Зважаючи на це, у Defense Express звернули увагу на близьке розташування до кордону з Польщею – на дистанцію у 25 кілометрів може дістати навіть звичайна ствольна артилерія, яка у випадку початку війни в регіоні знищить решітку.

Однак, ця нова антена становить серйозну загрозу для НАТО та підвищує напруженість у всій Європі, а позбутися її наразі немає можливості,

– зазначають аналітики.