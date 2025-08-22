Об этом в пятницу, 15 августа, сообщила расследовательская платформа 15 августа Tochnyi, передает 24 Канал. Вероятно, страна-агрессор сможет перехватывать радиосвязь НАТО в Восточной Европе и странах Балтии.

Смотрите также Учения России и Беларуси "Запад-2025": решится ли Путин атаковать НАТО и при чем здесь ядерка

Что известно о строительстве антенного комплекса?

Строительство этого объекта началось более 2 лет назад. Первые дополнительные дорожные работы датируют 18 марта 2023 года. В Defense Express предполагают, что до полного завершения проекта осталось несколько лет.

Исследователи Tochnyi пишут о по меньшей мере 6 концентрических кольцах и смещении грунта с одинаковыми расстояниями на внешнем кольце и вдоль всего периметра.

На то, что это антенная решетка военного класса, предназначенная для радиоразведки или связи, указывают несколько признаков:

идеальная круговая симметрия;

равномерно расположенные потенциальные места для столбов;

несколько радиально расположенных дорог;

центральная зона, которая выглядит как единственная, где можно разместить здание.

Спутниковые снимки объекта 17 сентября 2024 года / Фото ESRI Analysis: Точный

Круговая антенная решетка (CDAA) - это большое круговое поле вертикальных монопольных антенн, расположенных в виде нескольких концентрических колец, предназначенное для обнаружения и определения направления входящих радиочастотных сигналов. Эти системы широко использовали во время Холодной войны для пеленгации сигналов, электронного наблюдения и подводной связи.

Размещение такого комплекса в регионе называют "стратегически логичным" – это позволило бы России контролировать электронные коммуникации НАТО в Восточной Европе и Балтийском регионе, а также облегчило связь с подводными лодками в Балтийском море или Северной Атлантике.

Кроме того, такая станция будет способствовать пассивному сбору разведывательной информации, что соответствует общей доктрине России по электронной войне, которая является основным компонентом ее современной стратегии гибридной войны,

– пишут исследователи.

Ход строительства объекта с марта 2023 года по июль 2025 года / Фото Tochnyi

Самый большой круг объекта имеет диаметр 1,6 километра, а дальность работы антенны может достигать 7 400 километров.

Учитывая это, в Defense Express обратили внимание на близкое расположение к границе с Польшей – на дистанцию в 25 километров может достать даже обычная ствольная артиллерия, которая в случае начала войны в регионе уничтожит решетку.

Однако, эта новая антенна представляет серьезную угрозу для НАТО и повышает напряженность во всей Европе, а избавиться от нее пока нет возможности,

– отмечают аналитики.