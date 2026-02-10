Інформацію про його звільнення поширили, зокрема, на каналі Drone Bomber, нібито посилаючись на слова головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Проте офіційного підтвердження на сторінках Генштабу, Сирського чи інших офіційних ресурсах немає. 24 Канал спробував розібратися в цій історії.

Актуально Скандали з таємними картами і російською музикою, звинувачення в рейдерстві і не тільки: хто такий полковник Валентин Манько

Чи справді Манька звільнили з посади?

Дописи про це активно розповсюджували в месенджерах. Зокрема у Телеграм-каналі "Офіцер" старший лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" виступив на підтримку Манька, нагадавши, що той воює з 2014 року, а посаду начальника штурмових військ обіймає з осені 2025-го.



Телеграм-канали поширювали повідомлення про нібито звільнення Валентина Манька / Скриншот

Хвилю новин про кадрові зміни в штурмових військах підхопили й новинні медіа. Зокрема у Facebook цю інформацію подавали, посилаючись на нібито заяви Сирського під час спілкування з журналістами.



У мережі писали про можливе звільнення Манька / Скриншот

При цьому останні публікації Сирського (станом на ранок 10 лютого) присвячені статистиці втрат Росії у січні, скороченню контрактників в армії агресора та деталям корпусної реформи. Про жодні кадрові зміни у штурмових військах чи звільнення Манька не йдеться.

Водночас у Генштабі на запит 24 Каналу поширену інформацію про буцімто звільнення Валентина Манька не підтвердили й не спростували. Втім, там зазначили, що подібні дані завжди оперативно висвітлюють на офіційних сторінках у разі, якщо вони відповідають дійсності. Натомість повідомлення, що вірусяться на просторах інтернету, далеко не завжди мають достовірне підґрунтя.

На Facebook-сторінці самого полковника Манька про звільнення також нічого немає. 8 лютого він повідомив, що перехворів, але вже отримав ліки й повертається на фронт. Крім того, є репости про успіхи 33-го штурмового полку та кадри тренувань 210-го окремого штурмового полку з наголосом на важливість підготовки й досвіду. А нещодавній допис, поширений Маньком вдень 10 лютого розповідає про полк "Айдар", при цьому знову ж таки не роблячи жодних натяків на можливу відстравку.



Дописи на сторінці Валентина Манька не містять інформації про його відставку / Скриншот

Зауважимо! Для отримання чіткої відповіді та коментаря щодо поширеної інформації 24 Канал звернувся напряму до полковника Манька. У разі отримання від нього відповіді – ми неодмінно повідомимо.

Що відомо про діяльність Валентина Манька?