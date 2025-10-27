Такі дії можуть допомогти росіянам. Про це повідомляє 24 Канал.

Як у мережі реагують на публікацію мап з грифом "таємно"?

Український активіст Сергій Стерненко зазначив, що публікація таких фото може допомогти ворогу. Однак, за його словами, враховуючи, що Манько узяв "Боцмана" Малюту командувати підготовкою, публікація таємних мап – "це вже дрібниця".

Далі буде гірше. Залежність від тіктоку у посадових осіб, які мають доступ до державної таємниці, це якийсь сюр. OSINTери ворога, мабуть, плескають в долоні стоячи, радіючи, що в Україні з'явився тіктокер з таємними мапами,

– кажуть у Міжнародній розвідувальній спільноті InformNapalm.

Окрім цього, в мережі також порівняли мапу DeepState із картою начальника управління штурмових підрозділів – у районі Вербового – Березового різниця до 9 кілометрів.

Користувачі соцмереж обурені таким поводженням Манька. Зазначається, що публікація фото з польового штабу, де видно карти чи місцевість, є грубим порушення правил безпеки. Такі дії створюють реальну загрозу, дають ворогу можливість ідентифікувати місцевість, позиції та підрозділи.

У які ще скандали потрапляв Манько?