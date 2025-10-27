Такі дії можуть допомогти росіянам. Про це повідомляє 24 Канал.
Як у мережі реагують на публікацію мап з грифом "таємно"?
Український активіст Сергій Стерненко зазначив, що публікація таких фото може допомогти ворогу. Однак, за його словами, враховуючи, що Манько узяв "Боцмана" Малюту командувати підготовкою, публікація таємних мап – "це вже дрібниця".
Далі буде гірше. Залежність від тіктоку у посадових осіб, які мають доступ до державної таємниці, це якийсь сюр. OSINTери ворога, мабуть, плескають в долоні стоячи, радіючи, що в Україні з'явився тіктокер з таємними мапами,
– кажуть у Міжнародній розвідувальній спільноті InformNapalm.
Окрім цього, в мережі також порівняли мапу DeepState із картою начальника управління штурмових підрозділів – у районі Вербового – Березового різниця до 9 кілометрів.
Користувачі соцмереж обурені таким поводженням Манька. Зазначається, що публікація фото з польового штабу, де видно карти чи місцевість, є грубим порушення правил безпеки. Такі дії створюють реальну загрозу, дають ворогу можливість ідентифікувати місцевість, позиції та підрозділи.
У які ще скандали потрапляв Манько?
- Валентин Манько в соціальних мережах публікував відео під російські пісні. Варто зауважити, що ці ролики військовий знімав після початку повномасштабної війни.
- Він опублікував відео під російську пісню гурту "Пневмослон". Також в одному з відео військовий використав так звану "маску" в ТікТоці, пов'язану з російським серіалом "Слово пацана", де лунала пісня мовою ворога.
- Манько відреагував на скандал та пояснив російськомовний контент у мережі тим, що він навчався у російськомовній школі, а потім у технікумі та інституті, де теж викладали ворожою мовою. Водночас, він додав, що 11 років свого життя присвятив захисту України, та пообіцяв змінити ведення своїх соцмереж.