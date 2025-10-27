Такие действия могут помочь россиянам. Об этом сообщает 24 Канал.

Новости к теме Командиром управления штурмовых войск ВСУ стал Валентин Манько: что известно о военном

Как в сети реагируют на публикацию карт с грифом "секретно"?

Украинский активист Сергей Стерненко отметил, что публикация таких фото может помочь врагу. Однако, по его словам, учитывая, что Манько взял "Боцмана" Малюту командовать подготовкой, публикация тайных карт – "это уже мелочь".

Дальше будет хуже. Зависимость от тиктока у должностных лиц, имеющих доступ к государственной тайне, это какой-то сюр. OSINTери врага, видимо, хлопают в ладоши стоя, радуясь, что в Украине появился тиктокер с тайными картами,

– говорят в Международном разведывательном сообществе InformNapalm.

Кроме этого, в сети также сравнили карту DeepState с картой начальника управления штурмовых подразделений – в районе Вербового – Березового разница до 9 километров.

Пользователи соцсетей возмущены таким поведением Манько. Отмечается, что публикация фото с полевого штаба, где видно карты или местность, является грубым нарушением правил безопасности. Такие действия создают реальную угрозу, дают врагу возможность идентифицировать местность, позиции и подразделения.

В какие еще скандалы попадал Манько?