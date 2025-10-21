Манько записал видеообращение, в котором ответил на критику. Полковник пообещал "исправиться", передает 24 Канал.

Смотрите также ВСУ ликвидировали сына кандидата в президенты Беларуси, который воевал за Россию

Как Манько объяснил свои танцы под русские песни?

Так, глава управления штурмовых войск объяснил русскоязычный контент в сети тем, что он учился в русскоязычной школе, а затем в техникуме и институте, где тоже преподавали на вражеском языке. В то же время, добавил полковник, он 11 лет своей жизни посвятил защите государства. За это время он неоднократно был ранен и контужен.

Манько отметил, что с 2014 года участвовал в десятках штурмов и лично уничтожал российских солдат.

Для меня Украина – самое дорогое, что есть на свете. Считаю, что для украинизации сделал достаточно. Относительно моих соцсетей – исправлю. Спасибо, что обратили на это внимание,

– написал военный.

Позже он опубликовал видео, на котором танцует под песню Степана Гиги "Золото Карпат". Этот ролик полковник подписал так: "Теперь я настоящий украинец? Если что, сегодня – День повара. Мои поздравления всем поварам и поварам!".

Манько танцует под Гигу: смотрите видео

Справка: Валентин Манько – украинский военный, имеет звание Героя Украины. 18 августа был назначен начальником управления штурмовых войск.

Что известно о скандале вокруг Манько?