Манько записав відеозвернення, у якому відповів на критику. Полковник пообіцяв "виправитися", передає 24 Канал.

Як Манько пояснив свої танці під російські пісні?

Так, очільник управління штурмових військ пояснив російськомовний контент у мережі тим, що він навчався у російськомовній школі, а потім у технікумі та інституті, де теж викладали ворожою мовою. Водночас, додав полковник, він 11 років свого життя присвятив захисту державі. За цей час він неодноразово був поранений і контужений.

Манько зауважив, що з 2014 року брав участь у десятках штурмів і особисто знищував російських солдатів.

Для мене Україна – найдорожче, що є на світі. Вважаю, що для українізації зробив достатньо. Щодо моїх соцмереж – виправлю. Дякую, що звернули на це увагу,

– написав військовий.

Пізніше він опублікував відео, на якому танцює під пісню Степана Гіги "Золото Карпат". Цей ролик полковник підписав так: "Тепер я справжній українець? Якщо що, сьогодні – День кухаря. Мої вітання всім поварам і кухарям!".

Манько танцює під Гігу: дивіться відео

Довідка: Валентин Манько – український військовий, має звання Героя України. 18 серпня був призначений начальником управління штурмових військ.

Що відомо про скандал навколо Манька?