Манько записав відеозвернення, у якому відповів на критику. Полковник пообіцяв "виправитися", передає 24 Канал.
Як Манько пояснив свої танці під російські пісні?
Так, очільник управління штурмових військ пояснив російськомовний контент у мережі тим, що він навчався у російськомовній школі, а потім у технікумі та інституті, де теж викладали ворожою мовою. Водночас, додав полковник, він 11 років свого життя присвятив захисту державі. За цей час він неодноразово був поранений і контужений.
Манько зауважив, що з 2014 року брав участь у десятках штурмів і особисто знищував російських солдатів.
Для мене Україна – найдорожче, що є на світі. Вважаю, що для українізації зробив достатньо. Щодо моїх соцмереж – виправлю. Дякую, що звернули на це увагу,
– написав військовий.
Пізніше він опублікував відео, на якому танцює під пісню Степана Гіги "Золото Карпат". Цей ролик полковник підписав так: "Тепер я справжній українець? Якщо що, сьогодні – День кухаря. Мої вітання всім поварам і кухарям!".
Манько танцює під Гігу: дивіться відео
Довідка: Валентин Манько – український військовий, має звання Героя України. 18 серпня був призначений начальником управління штурмових військ.
Що відомо про скандал навколо Манька?
- Колишній начальник штабу "Азова" Богдан Кротевич звернув увагу на російськомовний контент на сторінках Манька у соцмережах. Зокрема, на одному з відео полковник танцює під пісню російського гурту "Пневмослон".
- В іншому відео Манько намагається дізнатися, хто він з героїв російського серіалу "Слово пацана".
- Відомо, що обидва ролики були зняті у 2023 і 2024 роках.
Також Кротевич повідомив, що зі своєї сторінки в Instagram Манько підписаний на російських посадовців.
Манько підписаний на російських чиновників: дивіться фото