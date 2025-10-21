Інформацію про ліквідацію білоруса поширило Командування Об'єднаних Сил ЗС України, пише 24 Канал.

Що відомо про ліквідованого?

Ще в середині 2010 року Іван Ус був адміністратором проросійської групи "Антимайдан Мінськ" в соціальній мережі "Вконтакте".

Того ж року батько Уса, Дмитро, взяв участь у президентських виборах у Білорусі, набравши лише 0,4% голосів.

Вже в січні 2025 року білорус уклав контракт з російською окупаційною армією та пішов на війну в Україні, але провоював лише два місяці й навесні зник безвісти.

Лише в жовтні 2025 року серед тіл, переданих Росії, ідентифікували Івана Уса, відомого своєю сильною ненавистю до України.

Які відомі фігури були ліквідовані українськими силами?