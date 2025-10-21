Інформацію про ліквідацію білоруса поширило Командування Об'єднаних Сил ЗС України, пише 24 Канал.
Що відомо про ліквідованого?
Ще в середині 2010 року Іван Ус був адміністратором проросійської групи "Антимайдан Мінськ" в соціальній мережі "Вконтакте".
Того ж року батько Уса, Дмитро, взяв участь у президентських виборах у Білорусі, набравши лише 0,4% голосів.
Вже в січні 2025 року білорус уклав контракт з російською окупаційною армією та пішов на війну в Україні, але провоював лише два місяці й навесні зник безвісти.
Лише в жовтні 2025 року серед тіл, переданих Росії, ідентифікували Івана Уса, відомого своєю сильною ненавистю до України.
Які відомі фігури були ліквідовані українськими силами?
На тимчасово окупованій території Запорізької області ЗСУ вдалось ліквідувати сина генерала Аркадія Марзоєва – лейтенанта Василя Марзоєва. Путін нагородив останнього посмертно званням "героя Росії".
ЗСУ нейтралізували Олега Сьомова, підполковника запасу Росгвардії та заступника командира загону БАРС-11, який раніше розганяв Євромайдан. Після анексії Криму в 2014 Сьомов вступив до Росгвардії та у 2021 році очолив штаб "Юнармії" у Судаку.
Іван Зуєв, російський пропагандист, загинув у Запорізькій області внаслідок удару дрона, а його колега Юрій Войткевич отримав тяжкі поранення. Зуєв був активним учасником пропагандистських кампаній, підтримував вторгнення в Україну та навіть отримав нагороду від Путіна за свою діяльність.