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Що відомо про загибель офіцера Росгвардії з Криму

На війні проти України Сьомов обіймав посаду заступника командира загону БАРС-11.

Зазначається, що окупант помер у четвер, 12 червня, внаслідок поранень, які отримав ще у березні 2025 року. Однак у дописі не уточнюється напрямок, на якому це сталось.

Цю інформацію також підтвердив офіцер ЗСУ Анатолій "Штірліц" Штефан.

Відомо, що Сьомов народився у 1976 році в Казахстані, однак у дитинстві переїхав з родиною до Криму. У 2014 році він брав участь у силовому розгоні учасників Євромайдану, а після анексії півострова зрадив Україну та вступив до лав Національної гвардії Росії. У травні 2021 року він вийшов на пенсію та очолив штаб так званої "Юнармія" у місті Судак.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії Сьомов добровільно приєднався до загарбників. Він прибув до тимчасово окупованого Мелітополя, де окупаційний комітет оборони Запорізької області призначив його заступником командира з бойової підготовки так званого загону "Народного ополчєнія".

У публічних заявах Сьомов визнавав, що мешканці Запорізької області були "негативно налаштовані на політику Росії", однак він продовжував брати участь в окупації українського регіону. В одному з інтерв’ю він цинічно заявив, що йому подобається "стирати з землі бандерівську мразь".

Нагадаємо, що втрати Росії у війні проти України перевищили 1 мільйон осіб. В ГУР назвали ім’я мільйонного ліквідованого окупанта.