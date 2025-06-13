Про це пише 24 Канал із посиланням на Bloomberg.

Дивіться також Ліквідовано понад 1200 солдатів і їхні машини: втрати ворога на 13 червня

Що відомо про скандального російського хакера

DukeEugene продавав дорогі інструменти для злому Android іншим злочинцям. У Bloomberg зазначили, що чоловік відверто заявив, що прямує на фронт війни проти України.

Також відомо, що Данілов був адміністратором активного кіберзлочинного ринку darknet.ug, забезпечував незаконні угоди, керуючи фінансовим екскроу-сервісом, та продавав власне банківське шкідливе ПЗ.

У приватних чатах, які Intel471 надала Bloomberg, DukeEugene зізнався, що керував своєю кіберзлочинною мережею з російської в’язниці, де відбував 11-річний термін за злочини, пов’язані з хакерством, витоками комерційних даних і участю в організованому злочинному угрупованні,

– пояснили у виданні.

Чоловік підкупив охорону, щоб мати доступ до інтернету та продовжувати свою злочинну діяльність. Справжнє ім'я хакера залишається спірним. Дослідники з'ясували, що доменні імена його хакерських сайтів зареєстровані на ім'я жінки Віри Данілової.

У соцмережах, зокрема у Facebook, облікові записи, пов'язані з DukeEugene, мали ім'я Євгеній Данілов. Це є ключовою зачіпкою.

Ймовірно, чоловік доєднався до війська у 2023 році, коли йому запропонували служити в армії в обмін на дострокове звільнення з в'язниці.

У 2023 році російські ЗМІ оголосили про загибель Євгена Данілова в бою.

Водночас DukeEugene "живе далі". Шкідливі програмні забезпечення хакера мають попит у російських форумах.