Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Что известно о скандальном российском хакере

DukeEugene продавал дорогие инструменты для взлома Android другим преступникам. В Bloomberg отметили, что мужчина откровенно заявил, что направляется на фронт войны против Украины.

Также известно, что Данилов был администратором активного киберпреступного рынка darknet.ug, обеспечивал незаконные сделки, управляя финансовым экскроу-сервисом, и продавал собственное банковское вредоносное ПО.

В частных чатах, которые Intel471 предоставила Bloomberg, DukeEugene признался, что руководил своей киберпреступной сетью из российской тюрьмы, где отбывал 11-летний срок за преступления, связанные с хакерством, утечками коммерческих данных и участием в организованной преступной группировке,

– объяснили в издании.

Мужчина подкупил охрану, чтобы иметь доступ к интернету и продолжать свою преступную деятельность. Настоящее имя хакера остается спорным. Исследователи выяснили, что доменные имена его хакерских сайтов зарегистрированы на имя женщины Веры Даниловой.

В соцсетях, в частности в Facebook, учетные записи, связанные с DukeEugene, имели имя Евгений Данилов. Это является ключевой зацепкой.

Вероятно, человек присоединился к армии в 2023 году, когда ему предложили служить в армии в обмен на досрочное освобождение из тюрьмы.

В 2023 году российские СМИ объявили о гибели Евгения Данилова в бою.

В то же время DukeEugene "живет дальше". Вредоносные программные обеспечения хакера пользуются спросом в российских форумах.