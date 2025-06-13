Російське військо втрачає своїх людей і техінку. З початку війни на фронті ліквідовано 1 001 560 окупантів. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Актуальна статистика втрат ворога

Від початку повномасштабного вторгнення втрати противника орієнтовно складають:

особового складу – близько 1 001 560 (+1220) осіб;

танків – 10 934 (+1);

бойових броньованих машин – 22 791 (+5);

артилерійських систем – 29 105 (+42);

РСЗВ – 1 416 (+3);

засобів ППО – 1 184 (+0);

літаків – 413 (+0);

гелікоптерів – 337 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 40 507 (+72);

крилатих ракет – 3 337 (+0);

кораблів/катерів – 28 (+0);

підводних човнів – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 51 821 (+106);

спеціальної техніки – 3 914 (+0).

Втрати Росії на 13 червня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

У четвер, 12 травня, Генштаб повідомив, що в Україні загинули понад 1 мільйон росіян за час повномаштабної війни. Значні втрати ворога щоденно продовжують зростати.