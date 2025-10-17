Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пропагандистське агентство РИА Новости.

Що відомо про ліквідацію пропагандиста?

За версією росіян, Іван Зуєв загинув внаслідок удару безпілотника "під час виконання журналістського завдання".

Пропагандист нібито помер на місці, а його колега Юрій Войткевич був госпіталізований з важкими пораненнями. Смерть Зуєва підтвердив і так званий "губернатор Запорізької області" Євген Балицький.

У РИА Новости додали, що це вже третій випадок загибелі їхнього співробітника на фронті. У 2014 році на сході України загинув "фотокореспондент" Андрій Стенін, а у 2023 – Ростислав Журавльов.

Варто зазначити, що Іван Зуєв був активним учасником інформаційної війни та підтримував вторгнення в Україну. Своє перше відрядження на Донбас він здійснив ще у липні 2014 року. З початком повномасштабного вторгнення у 2022 році росіянин писав про окупацію Волновахи, Сартани та оточення Маріуполя для російського державного агентства "Sputnik Ближнее зарубежье".

У березні цього року Зуєв отримав особисту подяку від Володимира Путіна за свою діяльність.

Поранений Юрій Войткевич також роками знімав російську пропаганду, за що був нагороджений медаллю ордена "За заслуги перед Отечеством".

