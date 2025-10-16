Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Яка ситуація під Покровськом?
На околицях Покровська та у прилеглих населених пунктах Збройні Сили України знищують вояк ворожої армії, а в самому місті продовжується боротьба з ворожими диверсійними групами, які намагаються закріпитися в місті.
Підступи до Покровська стають ще одним великим кладовищем для російської армії. Тисячі окупантів ліквідуються на околицях міста та в прилеглих населених пунктах,
– ідеться в повідомленні.
Сили оборони знищують ворога: дивіться відео
В Генштабі зазначили, що у таких умовах особливо важливою є робота українських операторів безпілотних систем та контрдиверсійних груп.
"Серед тих, хто мужньо та професійно тримають цей відтинок фронту воїни 138-го центру спецпризначення Військової служби правопорядку. На відео – епізоди їхньої бойової роботи", – уточнили в Генштабі.
Втрати ворога
В Генштабі також вказали, що на території Покровського району українські військові проводять як стабілізаційні та контрдиверсійні заходи, зокрема на території Покровська та в його околицях, так і заходи активної оборони.
Загалом в ході операції, що триває з 21 серпня цього року, Сили оборони знешкодили щонайменше 13 945 російських окупантів. В Генштабі уточнили, що серед них:
- 8402 – безповоротні,
- 5419 – поранені,
- 124 – полонені.
ЗСУ звільнили 182,8 квадратних кілометрів території Покровського району Донецької області. Вказується, що ще 230,1 квадратних кілометрів зачищено від ДРГ ворога.
Також армія Кремля втратила 1289 одиниць озброєння і військової техніки, серед них 32 танки, 101 ББМ, 154 артсистеми, 5 РСЗВ, 435 одиниць автотранспорту, 562 – мототехніки, а також понад 4 тисячі БпЛА.
Загальні втрати росіян
Відповідно до ранкового зведення Генштабу 16 жовтня, загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 1 080 осіб.
Також ворог втратив 2 танки, 9 бойових броньованих машин, 42 артилерійські системи, 416 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та 139 одиниць автомобільної техніки.
До слова, в НАТО озвучили втрати Росії у бронетехніці за роки війни проти України. Так, наразі втрати країни-агресорки становлять від 4 000 до 9 000 танків і близько 20 000 броньованих машин.