В мережі з'явились імена майже 900 вбитих окупантів із 255-го мотострілецького полку ЗС Росії. Про це пише 24 канал із посиланням на проєкт "Хочу найти".
Чому такі великі втрати серед росіян?
Російська армія втратила величезну кількість людей у боях проти України.
За інформацією проєкту, лише за півтора року у боях на Покровському напрямку визнали офіційно зниклими безвісти 769 осіб.
Не важко здогадатись, що більшість із них також загинули, проте заходів з евакуації тіл не було вжито,
– додають.
Командири російського 255-го мотострілецького полку відправляють солдатів нібито на безпечні позиції, однак вони розуміють, що там закріплені позиції українських військ. Внаслідок – окупанти опиняються під вогнем українських сил без можливості відступу. Така тактика російських командирів дозволяє уникнути бунту серед особового складу, адже прямого наказу йти "в м'ясний штурм" ніхто не давав.
З даних "Хочу знайти", ті хто вижив, піддаються побиттю та катуванням. Росіяни відправлять на поле бою пенсіонерів і навіть інвалідів. Один полонений зізнався, що з 20 осіб його групи вижило лише троє. Це свідчить про порушення законів війни та призводить до катастрофічних втрат.
Подібні ситуації спостерігаються і в інших підрозділах російської армії.
Однак російське командування все задовольняє. За даними українського проєкту, солдати 255-го полку продовжують іти на штурми, а поповнення особового складу з Росії надходить регулярно.
Що відомо про втрати Росії на фронті за останній час?
Росія втратила близько 1,1 мільйона особового складу, з яких більш ніж 25 тисяч загинули безпосередньо в боях. У вересні російські війська захопили близько 250 км² української території, а це майже вдвічі менше, ніж у серпні.
На війні з Україною росіяни втратили 23 375 бойових броньованих машин та 70 021 БпЛА оперативно-тактичного рівня.
Зокрема 13 жовтня українські прикордонники з допомогою "Фенікса" дали відсіч росіянам, знищивши танк, БТР-Т та 3 бронемашини, та пошкодивши 2 танки й 6 одиниць техніки.