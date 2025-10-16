В сети появились имена почти 900 убитых оккупантов из 255-го мотострелкового полка ВС России. Об этом пишет 24 канал со ссылкой на проект "Хочу найти".

Почему такие большие потери среди россиян?

Российская армия потеряла огромное количество людей в боях против Украины.

По информации проекта, только за полтора года в боях на Покровском направлении признали официально пропавшими без вести 769 человек.

Не трудно догадаться, что большинство из них также погибли, однако меры по эвакуации тел не были приняты,

– добавляют.

Командиры российского 255-го мотострелкового полка отправляют солдат якобы на безопасные позиции, однако они понимают, что там закреплены позиции украинских войск. Вследствие – оккупанты оказываются под огнем украинских сил без возможности отступления. Такая тактика российских командиров позволяет избежать бунта среди личного состава, ведь прямого приказа идти "в мясной штурм" никто не давал.

По данным "Хочу найти", выжившие, подвергаются избиению и пыткам. Россияне отправят на поле боя пенсионеров и даже инвалидов. Один пленный признался, что из 20 человек его группы выжило только трое. Это свидетельствует о нарушении законов войны и приводит к катастрофическим потерям.

Подобные ситуации наблюдаются и в других подразделениях российской армии.

Однако российское командование все удовлетворяет. По данным украинского проекта, солдаты 255-го полка продолжают идти на штурмы, а пополнение личного состава из России поступает регулярно.

Что известно о потерях России на фронте за последнее время?