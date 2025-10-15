Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук отметил в эфире 24 Канала, что регионы РФ, которые ранее выплачивали по 32 тысячи долларов за контракт, сейчас предлагают в 7 раз меньше, даже в богатых областях вроде Татарстана. Поэтому Путину остается выбирать между непопулярной мобилизацией (которая юридически до сих пор не закрыта) или привлечением иностранных войск от Александра Лукашенко или Ким Чен Ына.

Читайте также: 2 миллиона резервистов против Украины: Путин нашел способ увеличить свою армию, – The Telegraph

Где Россия будет искать новые резервы для войны против Украины?

Лакийчук объяснил, что Россия имеет серьезные проблемы в восстановлении потерь личного состава из-за наступательных операций. Летняя наступательная операция на востоке Украины сорвалась – поставленные цели не достигнуты, а ресурсы исчерпаны.

Начальник российского генштаба Валерий Герасимов заявляет о продолжении наступления, что означает планирование новой операции на осень-зиму. Это требует перераспределения ресурсов: необходимо либо находить дополнительные людские резервы, либо сокращать масштабы наступательных действий.

В 2023 году объявили частичную мобилизацию, которая формально не закрыта. Это привело к переориентации на наемников – заключенных и контрактников.

Такая модель комплектования армии находит определенное восприятие в российском обществе, поскольку предоставляет возможность зарабатывать средства через участие в боевых действиях против Украины,

– отметил Лакийчук.

По данным социологических опросов, мобилизация остается крайне непопулярным мероприятием в российском обществе. В то же время генштаб требует значительного пополнения личного состава. Для этого необходимо или привлекать наемников за рубежом, или использовать внутренние ресурсы страны.

Смогут ли российские регионы удержать бремя мобилизации?

Москва фактически перенесла бремя мобилизации на региональные власти. Основные выплаты контрактникам возложены на бюджеты регионов. Однако сейчас даже самые богатые территории, имевшие значительные доходы от нефтедобычи, не способны обеспечить такое финансирование. Показателен пример Республики Татарстан – одного из самых богатых регионов России, который в 2023 году выплачивал наемникам больше всего, сейчас сократили эти выплаты.

"Пока в Кремле отмалчиваются, то на сайте местного военкомата опубликовали новые цифры, и этим лишь подтвердили эту информацию. Вот если раньше новобранцы могли получить там почти 32 тысячи долларов, то сейчас это всего 400 тысяч рублей. Разница очень существенная", – объясняет эксперт.

Эксперт отмечает, что в отдаленных регионах России контракты будут продолжать подписывать из-за отсутствия альтернатив. Восточная и Западная Сибирь характеризуются критически низким уровнем жизни.

Жители этих территорий массово едут даже в Крым или на оккупированные территории Запорожья и Херсонщины, где до сих пор продолжаются боевые действия, поскольку выжить в этих регионах России практически невозможно. Военный контракт становится единственным способом обеспечить семью. Как отмечают российские политологи, это превратилось в "социальную лестницу".

Станет ли непрерывный призыв сигналом кризиса для армии РФ?

У Кремля остается два основных варианта пополнения армии. Первый – привлечение срочников. Вместо традиционного весенне-осеннего призыва Россия ввела непрерывный набор на срочную службу, что является тревожным сигналом.

Второй сигнал касается резервистов и мобилизованных. Российские законодатели легализуют пребывание этих категорий военнослужащих в Украине на постоянной основе. Это свидетельствует о том, что вопрос мобилизации остается актуальным, и начальник генштаба может добиться от руководства страны выделения дополнительных человеческих ресурсов.

У Путина есть два возможных пути. Первый – мобилизация, которую называют частичной, хотя даже в российском законодательстве отсутствует понятие "частичной мобилизации". Второй вариант – приобрести готовых солдат у Ким Чен Ына или получить их от Лукашенко,

– подытожил Павел Лакийчук.

Что еще известно о мобилизации в России?