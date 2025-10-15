Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук в эфире 24 Канала объяснил, что нынешняя активность Минска может быть частью совместной операции с Москвой. Он предостерег, что подготовленная к бою армия Лукашенко может стать резервом Путина в войне против Украины.

Лукашенко снова поднял армию по тревоге

Сейчас белорусские войска переведены в состояние полной боевой готовности. Подобные приказы уже звучали перед вторжением России в 2022 году, когда учения "Запад-2022" стали прикрытием для нападения на Украину. На этот раз, считает аналитик, сценарий может повториться.

Белорусские вооруженные силы почти три года находились в боевой готовности без войны – это невероятно,

– отметил Лакийчук.

Длительная мобилизация свидетельствует о зависимости Лукашенко от решений Кремля. Такая система держит белорусскую армию в постоянном напряжении и позволяет Москве оперативно использовать ее как вспомогательную силу в любой момент.

Учения "Запад-2025" и риск провокаций

Нынешняя активность Минска может быть не просто военной демонстрацией, а частью более широкой стратегии Кремля. Россия пытается отвлечь внимание союзников Украины, создавая иллюзию новой угрозы с севера.

Россияне запускают дроны, проверяют реакцию соседей – это подготовка к ведению боевых действий,

– объяснил он.

Даже без крупномасштабной операции Кремль может действовать гибридно, используя белорусскую территорию для диверсий и информационного давления. Цель – дестабилизировать восточный фланг НАТО и отвлечь внимание союзников Украины.

Почему готовность Беларуси опасна для Украины

Постоянная мобилизация белорусской армии создает риск ее использования в войне против Украины. Несмотря на заявления о нейтралитете, белорусская армия может стать резервом для российских сил. Лакийчук предположил, что Москва способна полностью перехватить управление над войсками Лукашенко, если тот потеряет контроль над ситуацией.

Путин может просто украсть у Лукашенко армию – она и так наполовину его,

– отметил Лакийчук.

Он отметил, что Киеву и союзникам следует внимательно следить за движениями на белорусском направлении. Любая новая волна "проверок" может превратиться в подготовку к наступлению, как это уже произошло в 2022 году.

Что известно об учениях "Запад-2025" в Беларуси