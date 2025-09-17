Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление представителя Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко во время брифинга в Укринформе.
Читайте также Ориентировались на стратегически важные регионы: что Россия показала НАТО учениями в Беларуси
Есть ли угроза за Украину?
Активная фаза российско-белорусских учений "Запад-2025" продолжалась с 12 по 16 сентября. В этот период непосредственно на границе с Украиной ГПСУ не зафиксировала ни одной угрожающей активности или нестандартных ситуаций.
К счастью, во время активной фазы учений никакой активности или провокаций в направлении украинской границы не наблюдалось. Площадки, где проходили учения, располагались значительно вглубь территории Беларуси,
– отметил Демченко.
Представитель ГПСУ добавил, что Украина была готова к различным сценариям, в частности к возможным информационным и военным провокациям. В то же время, по его словам, никаких действий, которые непосредственно угрожали бы Украине, не зафиксировано.
Сейчас российские подразделения начали сворачиваться на территории Беларуси и уже готовятся к возвращению в Россию.
Надеемся, что они действительно выбудут в направлении России, а не будут создавать дополнительных угроз для Украины,
– подытожил Андрей Демченко.
Интересно! По словам представителя ГПСУ, масштаб нынешних учений оказался значительно меньше по сравнению с прошлыми годами. Если в 2023 году на территории Беларуси находилось до 12 тысяч российских военных, которые проходили подготовку и обучение, то на этот раз их количество было существенно меньше.
Вместе с тем Демченко отметил, что украинская разведка и пограничная служба и в дальнейшем тщательно отслеживают ситуацию в Беларуси, в частности перемещение российских войск, ведь эта часть границы до сих пор рассматривается как потенциально опасная.
Как эксперты оценивают военные учения?
Заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета Беларуси Павел Латушко рассказал, что несколько лет назад в Генштабе Вооруженных сил Беларуси совместно с российским Генштабом рассматривался сценарий эскалации локального конфликта на границе, например, с Польшей или Литвой. По его словам, сейчас Путин хочет деморализовать европейское общество.
Между тем экс-сотрудник СБУ Иван Ступак заявил, что любая военная активность у флангов НАТО является угрозой Европе. Он напомнил, что в январе-феврале 2022 начались учения "Союзная решимость-2022", которые завершились вторжением в Украину.
Полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан предупреждал о возможных провокациях во время учений "Запад-2025".