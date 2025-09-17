В 2021 году подобные учения стали подготовкой к вторжению в Украину. С помощью нынешних учений Россия демонстрирует Западу, что может произойти в случае прямого столкновения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Futura.

Как Россия демонстрирует силу?

Futura пишет, что развертывание стратегических бомбардировщиков Ту-22М3 в Баренцевом море является не просто маневрами, а стремлением России продемонстрировать собственные возможности ядерного сдерживания перед другими.

Интересным моментом стала симуляция нападения на российский Калининград, где была отражена высадка "врага". Этот сценарий, вероятно, должен был показать потенциальное отрезание Балтии от НАТО через Сувальский коридор.

Отмечается, что количество присутствующих солдат меньше чем было в 2021 году, сейчас их около 15 тысяч. Несмотря на это, они являются сигналом для НАТО, в частности сценарии обороны, ракетные удары и широкомасштабную конвенционную войну.

Издание отмечает, что симуляции ориентированы на стратегически важные регионы. И хотя весомых пусков не было, новые баллистические ядерные ракеты средней дальности "Орешник" были развернуты и протестированы в Беларуси.

Такое оружие планируют разместить на постоянной основе в Беларуси вместе с другим "тактическим" ядерным оружием. Таким образом Россия в очередной раз прибегает к запугиванию НАТО от дальнейшего вмешательства в войну в Украине.

В то же время из Калининградского анклава также осуществлялись имитационные пуски аэробаллистических ракет "Искандер" с автострады. Министерство обороны России сообщало о символических пусках гиперзвуковых ракет.

Так, с эсминца в Баренцевом море запускали "Циркон". Дальность такой ракеты достигает 1 тысячу километров и считается самым современным оружием России, сложным для перехвата, но с легким обнаружением.

В то же время другая гиперзвуковая ракета "Кинжал" запускается с МиГ-31К, имеет дальность около 1 тысячи километров. На финальной стадии подлета ракета уменьшает скорость для точности, что позволяет ее перехватывать.

Кроме вышеупомянутого, подводная лодка выпустила дозвуковую крылатую ракету "Калибр", которая летит на низкой высоте, что маскирует ее от радаров, но ее низкая скорость делает ее уязвимой после обнаружения.

Таким образом, учения России и Беларуси имитируют атаки на страны Балтии, Польшу и Арктику. Время проведения совпало с нарушением воздушного пространства Польши, и любая ошибка во время учений может иметь "взрывные последствия".

Что еще продемонстрировала Россия?