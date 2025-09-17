У 2021 році подібні навчання стали підготовкою до вторгнення в Україну. За допомогою цьогорічних навчань Росія демонструє Заходу, що може статися у разі прямого зіткнення. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Futura.

Як Росія демонструє силу?

Futura пише, що розгортання стратегічних бомбардувальників Ту-22М3 в Баренцевому морі є не просто маневрами, а прагненням Росії продемонструвати власні можливості ядерного стримування перед іншими.

Цікавим моментом стала симуляція нападу на російський Калінінград, де було відбито висадку "ворога". Цей сценарій, ймовірно, мав показати потенційне відрізання Балтії від НАТО через Сувальський коридор.

Зазначається, шо кількість присутніх солдатів є меншою ніж була у 2021 році, наразі їх близько 15 тисяч. Попри це, вони є сигналом для НАТО, зокрема сценарії оборони, ракетні удари та широкомасштабну конвенційну війну.

Видання зауважує, що симуляції орієнтовані на стратегічно важливих регіонах. І хоч вагомих пусків не було, нові балістичні ядерні ракети середньої дальності "Орешнік" були розгорнуті та протестовані у Білорусі.

Таку зброю планують розмістити на постійній основі в Білорусі разом з іншою "тактичною" ядерною зброєю. Таким чином Росія вкотре вдається до залякування НАТО від подальшого втручання у війну в Україні.

Водночас з Калінінградського анклаву також здійснювалися імітаційні пуски аеробалістичних ракет "Іскандер" з автостради. Міністерство оборони Росії повідомляло про символічні пуски гіперзвукових ракет.

Так, з есмінця в Баренцевому морі запускали "Циркон". Дальність такої ракети сягає 1 тисячу кілометрів і вважається найсучаснішою зброєю Росією, складною для перехоплення, але з легким виявленням.

Водночас інша гіперзвукова ракета "Кинджал" запускається з МіГ-31К, має дальність близько 1 тисячі кілометрів. На фінальній стадії підльоту ракета зменшує швидкість для точності, що дозволяє її перехоплювати.

Крім вищезгаданого, підводний човен випустив дозвукову крилату ракету "Калібр", яка летить на низькій висоті, що маскує її від радарів, але її низька швидкість робить її вразливою після виявлення.

Таким чином, навчання Росії та Білорусі імітують атаки на країни Балтії, Польщу та Арктику. Час проведення збігся з порушенням повітряного простору Польщі, і будь-яка помилка під час навчань може мати "вибухові наслідки".

Що ще продемонструвала Росія?