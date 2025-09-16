Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив військовослужбовець сил ТРО Олександр Мусієнко, зауваживши, що присутність індійських військових не стала несподіванкою. Ці дві країни вже давно пов'язує тісна співпраця.

Дивіться також Тривожна поява військових Індії та генералів зі США: що відбувається на навчаннях у Білорусі

Чи справді Індія хоче помститися США?

Індія налагодила військово-технічну співпрацю з росіянами й не планує від неї відмовлятися. Тісні зв'язки між ними продовжуються ще від радянських часів. Це одна з причин, чому США запровадили санкційні обмеження проти Індії.

Як відомо, Дональд Трамп наполягав, щоб Індія відмовилася від торгівлі з країною-агресоркою. Адже разом з Китаєм вона найбільше поповнює російський бюджет. Зокрема щодо деяких програм навіть співпрацює з Білоруссю.

У випадку Індії взагалі можливі прояви корупційних ознак через те, що Росія намагається різними шляхами впливати на позицію Індії, втручається у внутрішні справи країни. Про це пишуть західні ЗМІ,

– зауважив Олександр Мусієнко.

Варто розуміти, що складнощі ситуації для індійського уряду зараз в тому, що після запровадження санкцій з боку США, вони намагаються знайти певну "точку опори". Ймовірно, навіть послати певні сигнали американцям.

"Це своєрідна помста за санкції, які запровадив Трамп. Тому й з'являються представники Індії саме там (у Білорусі – 24 Канал) і це не має нас дивувати", – підкреслив військовослужбовець.

Що відомо про навчання у Білорусі?