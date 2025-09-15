Про це пише 24 Канал з посиланням на білоруську службу Радіо Свобода.

Що відомо про розширення навчань "Захід-2025"?

ЗМІ з посиланням на заяву міноборони Росії зазначають, що морські піхотинці Балтійського флоту взяли участь у навчаннях "Захід-2025".

Зокрема, підрозділи відпрацьовували протидію висадці "десанту гіпотетичного противника на узбережжі в Калінінградській області".

На другому етапі морпіхи вступили в бій із десантом та виконали бойові стрільби зі стрілецької зброї й бронетранспортерів БТР-82А.

Під час тренування для відпрацювання берегової оборони було задіяно ракетно-гарматний комплекс "Бережок", яким знищили морський безпілотник.

Вказується, що надзвукові бомбардувальники Ту-22М3 протягом чотирьох годин патрулювали нейтральні води та відпрацьовували "бойові польоти" над Баренцевим морем.

В міноборони Білорусі зазначили, що 15 вересня на 227-му загальновійськовому полігоні в Мінській області відбудеться один із етапів навчань "Захід-2025". Туди прибув білоруський міністр оборони Віктор Хренін.

Навчання "Захід-2025": останні новини