Про це пише 24 Канал з посиланням на білоруську службу Радіо Свобода.
Що відомо про розширення навчань "Захід-2025"?
ЗМІ з посиланням на заяву міноборони Росії зазначають, що морські піхотинці Балтійського флоту взяли участь у навчаннях "Захід-2025".
Зокрема, підрозділи відпрацьовували протидію висадці "десанту гіпотетичного противника на узбережжі в Калінінградській області".
На другому етапі морпіхи вступили в бій із десантом та виконали бойові стрільби зі стрілецької зброї й бронетранспортерів БТР-82А.
Під час тренування для відпрацювання берегової оборони було задіяно ракетно-гарматний комплекс "Бережок", яким знищили морський безпілотник.
Вказується, що надзвукові бомбардувальники Ту-22М3 протягом чотирьох годин патрулювали нейтральні води та відпрацьовували "бойові польоти" над Баренцевим морем.
В міноборони Білорусі зазначили, що 15 вересня на 227-му загальновійськовому полігоні в Мінській області відбудеться один із етапів навчань "Захід-2025". Туди прибув білоруський міністр оборони Віктор Хренін.
Навчання "Захід-2025": останні новини
З 12 по 16 вересня на полігонах Білорусі та Росії проходять навчання "Захід-2025".
Їх офіційною метою є відпрацювання дій в рамках забезпечення військової безпеки так званої Союзної держави та готовності "відбивати агресію противника".
За даними агентства Reuters, офіцери військової служби Сполучених Штатів 15 вересня прилетіли у Білорусь. Вони спостерігали за спільними маневрами військових Росії і Білорусі у межах навчань "Захід-2025".