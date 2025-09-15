Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Що відомо про присутність офіцерів США на навчаннях "Захід-2025"?

Росія та Білорусь розпочали навчання "Захід-2025" на полігонах обох країн у п'ятницю, 12 вересня, на тлі загострення напруженості з НАТО, через два дні після того, як Польща збила російські безпілотники, що перетнули її повітряний простір.

Присутність американців на полігоні під Борисовим в Білорусі була представлена ​​​​міністерством оборони країни Віктором Хреніним як "несподіванка".

Хто б міг подумати, як розпочнеться ранок чергового дня навчань "Захід-2025"?

– йдеться у заяві.

Варто наголосити, що загалом у навчання присутні представники 23 країн, серед яких, окрім США, дві інші держави-члени НАТО – Туреччина та Угорщина.

Міністерство оборони Білорусі опублікувало відео, на якому двоє американських офіцерів у формі дякують Хреніну за запрошення та потискають йому руку.

Американські військові тиснуть руку міністру оборони Білорусі Віктору Хреніну: дивіться відео

"Ми покажемо все, що вас цікавить. Що забажаєте. Ви можете піти туди та подивитися, поговорити з людьми", – сказав глава білоруського Міноборони американцям, які відмовилися спілкуватися з журналістами.

Хренін також подякував усім, хто прибув на навчання, та сказав, що Білорусь та Росія "обов'язково продовжить традицію проведення такого вчення, оскільки воно викликає такий шалений інтерес".

У Reuters наголошують, що присутність американських офіцерів є ще однією ознакою потепління відносин між Вашингтоном та Білоруссю, близькою союзницею Росії, яка дозволила Москві використати її територію для виряджання десятків тисяч військових до України у лютому 2022 року.

Які відносини між США та Білоруссю зараз?