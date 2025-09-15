Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Что известно о присутствии офицеров США на учениях "Запад-2025"?

Россия и Беларусь начали учения "Запад-2025" на полигонах обеих стран в пятницу, 12 сентября, на фоне обострения напряженности с НАТО, через два дня после того, как Польша сбила российские беспилотники, пересекшие ее воздушное пространство.

Присутствие американцев на полигоне под Борисовым в Беларуси было представлено министерством обороны страны Виктором Хрениным как "неожиданность".

Кто бы мог подумать, как начнется утро очередного дня учений "Запад-2025"?

– говорится в заявлении.

Стоит отметить, что в целом в учениях присутствуют представители 23 стран, среди которых, кроме США, два других государства-члена НАТО – Турция и Венгрия.

Министерство обороны Беларуси опубликовало видео, на котором двое американских офицеров в форме благодарят Хренина за приглашение и пожимают ему руку.

Американские военные жмут руку министру обороны Беларуси Виктору Хренину: смотрите видео

"Мы покажем все, что вас интересует. Что пожелаете. Вы можете пойти туда и посмотреть, поговорить с людьми", – сказал глава белорусского Минобороны американцам, которые отказались общаться с журналистами.

Хренин также поблагодарил всех, кто прибыл на учения, и сказал, что Беларусь и Россия "обязательно продолжит традицию проведения такого учения, поскольку оно вызывает такой огромный интерес".

В Reuters отмечают, что присутствие американских офицеров является еще одним признаком потепления отношений между Вашингтоном и Беларусью, близкой союзницей России, которая позволила Москве использовать ее территорию для отправки десятков тысяч военных в Украину в феврале 2022 года.

