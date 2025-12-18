Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ у запасі Роман Світан розповів 24 Каналу, що це значне перебільшення. Все тому, що корпус військ налічує приблизно 15 тисяч солдатів.

Чи варто очікувати загрози з боку Білорусі?

Тому, на думку Романа Світана, у Білорусі насправді може бути розміщено приблизно 30 тисяч російських солдатів.

Якщо брати білорусько-російську армію, адже білоруська армія інфільтрована російськими командирами, то там і раніше були 2 корпуси військ у повній боєготовності. Але якогось військового тиску на Європу вони точно не матимуть,

– припустив він.

Військовий експерт вважає, що внутрішнім силам не варто залякувати Європу можливими загрозами зі сторони Білорусії, адже європейці й так налякані російською пропагандою.

Щоб у ЄС могли ефективно протидіяти загрозам з боку Росії, необхідно посилити внутрішній опір інформаційному потокові. Цим можуть зайнятися спецслужби.

Також важливо, щоб у Європі зосередилась на фінансуванні балістики та розробляли план протидії під час будь-якої загрози з боку Росії.

За словами Світана, має бути візуалізація удару у відповідь по Москві. Це мало б налякати росіян та заспокоїти європейців. Однак поки, на жаль, немає ознак, що Європа готується до такої протидії.

Чому процеси в Білорусі загрожують Європі?