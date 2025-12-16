Мовиться про економічну угоду з США. Про це 24 Каналу розповів заступник керівника Перехідного Кабінету Білорусі Павло Латушко, зауваживши, що американці вже зняли санкції з одного важливого для них білоруського добрива – калію.

Про цинічну махінацію Лукашенка заради зняття санкцій

За словами заступника керівника Перехідного Кабінету Білорусі, Лукашенко – це людина, яка фактично "торгує" людьми. Він поставив "ціну" у вигляді зняття санкцій з калійного та азотного добрива, а також трьох ключових підприємств.

Хоч Лукашенко звільнив 123 політв'язнів, в тюрмах залишається ще як мінімум 1150. Дякуємо американцям, які рятують людей. Однак тут є й економічні елементи. ,

– наголосив він.

Латушко пояснив, що нещодавно США ввели в перелік стратегічних товарів калійні добрива (тобто це той товар, який є пріоритетно важливим для США). Головним постачальником калію до США є Канада, але у випадку загострення торговельної війни між країнами Вашингтон мав "підстраховку" – Росію або Білорусь.

Цікаво! Водночас виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко припустив, що США важливо тримати контакт з Білоруссю. У Вашингтоні, за його словами, розуміють, що Кремль може використати Лукашенка для військових провокацій. Це стосується і економічного питання щодо санкцій, що є елементом гри США.

Водночас цікаво, що Білорусь має обмеження у постачанні калію до США. Воно могло б відбуватись через Литву, але країна це заборонила через загрозу для нацбезпеки – постачання калію через Литву є найдешевшим варіантом для Лукашенка, тому він би заробив якомога більше грошей з цього і вклав би у підтримку російської агресії. Тому білоруський калій іде через російські порти.

Однак є ще один варіант – постачання через Україну. З'явилась інформація про зняття санкцій з дочірнього українського ТОВ "Агророзквіт", яке є ексклюзивним експортером білоруського калію. Однак, можливо, мовиться про транзит добрива через Одесу на ринки третіх країн.

Тобто, ймовірно, Україна може виставляти режиму Лукашенка свої умови. Однак якщо вона про це не знала, американці можуть тиснути на Україну для дозволу на транзит білоруського калію до США,

– сказав заступник керівника Перехідного Кабінету Білорусі.

Він підсумував, що у всій цій історії є зовнішній важливий гуманітарний фактор – звільнення людей. Водночас є й "приховані" мотиви – економічні бізнес-угоди.

Що відомо про звільнення політв'язнів?