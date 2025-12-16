Таку інформацію повідомив речник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов у коментарі Новини.LIVE, передає 24 Канал.
Дивіться також Усе заради одного телефонного дзвінка: політолог пояснив задум США щодо Білорусі
Що сказали у ГУР про обміни?
За словами речника відомства, переговорна група Координаційного штабу постійно працює над поверненням українських військовополонених і цивільних, яких продовжує незаконно утримувати російська сторона.
Ба більше, також Андрій Юсов повідомив, що уже були реалізовані окремі треки з повернення цивільних із території Білорусі.
Робота триває, результати обов'язково будуть. І сьогодні до тих тисяч і тисяч, кого вже обміняли, безумовно, ми чекаємо, що будуть гарні новини,
– сказав він.
Що цьому передувало?
Нагадаємо, нещодавно Володимир Зеленський заявив, що росіяни зволікають з обмінами полонених. На думку українського президента, це пов'язано з тим, що росіяни хочуть загальних домовленостей.
Секретар РНБО Рустем Умєров мав зустріч щодо обмінів. Сторони погодили, що буде достатньо великий обмін до Нового року, і що треба проговорювати списки. Втім, зараз росіяни "гальмують процес".
До слова, ще в середині листопада Рустем Умєров анонсував можливе відновлення процесу обмінів з росіянами. Він тоді заявив, що йдеться про звільнення з російського полону ще 1200 українців.