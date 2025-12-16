Такую информацию сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в комментарии Новини.LIVE, передает 24 Канал.
Что сказали в ГУР об обменах?
По словам представителя ведомства, переговорная группа Координационного штаба постоянно работает над возвращением украинских военнопленных и гражданских, которых продолжает незаконно удерживать российская сторона.
Более того, также Андрей Юсов сообщил, что уже были реализованы отдельные треки по возвращению гражданских с территории Беларуси.
Работа продолжается, результаты обязательно будут. И сегодня к тем тысячам и тысячам, кого уже обменяли, безусловно, мы ждем, что будут хорошие новости,
– сказал он.
Что этому предшествовало?
Напомним, недавно Владимир Зеленский заявил, что россияне медлят с обменами пленных. По мнению украинского президента, это связано с тем, что россияне хотят общих договоренностей.
Секретарь СНБО Рустем Умеров имел встречу относительно обменов. Стороны согласовали, что будет достаточно большой обмен до Нового года, и что надо проговаривать списки. Впрочем, сейчас россияне "тормозят процесс".
К слову, еще в середине ноября Рустем Умеров анонсировал возможное возобновление процесса обменов с россиянами. Он тогда заявил, что речь идет об освобождении из российского плена еще 1200 украинцев.