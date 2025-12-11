Во время общения с журналистами Владимир Зеленский сделал заявление об обмене пленными. По словам, президента оккупанты начали тормозить эти процессы, передает 24 Канал.
Когда может состояться обмен пленными?
По мнению политика, это связано с тем, что россияне хотят общих договоренностей.
Вероятно, речь идет о политических или безопасностных условиях, которые выходят за рамки конкретной темы. То есть вместо того, чтобы просто согласовать списки и провести обмен, они пытаются привязать обмен к каким-то большим переговорам, где можно торговаться за другие вопросы.
Зеленский отметил, что секретарь СНБО Рустем Умеров имел встречу по обмену. Стороны согласовали, что будет достаточно большой обмен до Нового года, и что надо проговаривать списки. Впрочем, сейчас со стороны россиян есть "торможение" этого процесса.
- Напомним, что в середине ноября Рустем Умеров анонсировал возможное возобновление процесса обменов. Он заявил, что речь идет об освобождении из российского плена еще 1200 украинцев.
- Заметим, что последний обмен между сторонами состоялся 2 октября. Тогда в Украину вернулись 185 украинских защитников из разных подразделений (среди них двое бойцов "Азова") и еще 20 гражданских.
- 20 ноября Россия вернула в Украину 1000 тел, которые, по ее утверждению, принадлежат украинским военнослужащим, для проведения идентификационных экспертиз.