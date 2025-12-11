Детали заявления президента передает 24 Канал.

Почему Зеленский не назначает главу Офиса президента?

Гарант сказал: удивлен вниманием общества к этой теме.

Я сосредоточен сегодня на разработке мирного соглашения и работе прежде всего с американцами. Я понимаю, что у части общества есть вопросы относительно главы Офиса. Но я удивлен, что именно этот вопрос стал одним из таких наиболее актуальных вопросов. Потому что считаю, что важнейшими являются все вопросы по окончанию войны и обеспечения безопасности,

– высказался он.

Зеленский повторил свою позицию, которая уже была озвучена ранее. А именно – что назначить кого-то из правительства на главу ОП достаточно трудно. Ведь если снять какого-то министра с его должности, возникнет потребность заменить кем-то этого чиновника. После увольнения Светланы Гринчук и Германа Галущенко вакантными являются кресла министра энергетики и министра юстиции соответственно.

В то же время в правительстве есть специалисты, которые могли бы подойти на должность главы Офиса президента. На этот раз Зеленский не уточнил, о ком идет речь.

Я боюсь, что на их место будут неделями искать кандидатуры. (...) Я не хочу разрушить Кабинет Министров,

– подчеркнул гарант.

Интересно! Ранее Зеленский даже говорил, что: если выбор главы ОП затянется, он привыкнет, "что может и сам справиться без главы Офиса и, может, совсем сможет жить без, но надо определиться".

"Приоритет – окончание войны и моя международная работа прежде всего с Соединенными Штатами Америки, также работа с Коалицией желающих. И очень много других вопросов, над которыми я работаю, и один из этих вопросов – назначение руководителя Офиса, и это точно не приоритетный вопрос", – расставил точки над и лидер государства.

Что писали о возможном новом главе ОП?