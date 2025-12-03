Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на комментарий бывшей пресс-секретаря (в 2019 – 2021 годах) Президента Украины Юлии Мендель в интервью "Радио Свободы".

Как Ермак повлиял на Зеленского перед началом войны?

Юлия Мендель рассказала, что именно Ермак убедил Владимира Зеленского, что Россия не нападет на Украину.

По ее словам, страна могла подготовиться значительно лучше к тому, что происходило, а многие попытки подготовиться: защитить границы, пытаться построить фортификации, тренировки провести дополнительные для военных – все блокировались, потому что Андрей Ермак сказал, что войны не будет.

Мне очень болит, что 4 года идет война, а Ермак был до сих пор главным переговорщиком, и мы все забыли, что до 22 года Андрей Ермак тоже был главным переговорщиком с Россией, и что именно он убедил Владимира Зеленского, что полномасштабного вторжения не будет,

– говорит Мендель.

По словам бывшей пресс-секретаря Президента, ей об этом говорил не один человек, который хорошо осведомлен в ситуации. "Нам не надо паника, не надо паника", помните все это, что происходило. Мне кажется, что это самое главное", – объясняет Юлия Мендель.

Она рассказала, что не понимает, как Ермак может нести главную переговорную функцию сейчас. Еще и учитывая то, что Запад уже очень давно ему не доверяет.

