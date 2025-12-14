Политолог, исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко в эфире 24 Канала объяснил, что действия США вокруг Беларуси имеют четкий подтекст в сфере безопасности. Он обратил внимание на роль Минска в возможных сценариях в Восточной Европе.

Сувальский коридор и Беларусь в возможных провокациях против Польши

Беларусь в этой теме важна прежде всего из-за географии. Для сценариев вокруг Сувальского коридора и возможных провокаций против Польши ключевой остается именно ее территория. Поэтому в таких вопросах без контакта с Лукашенко не обходятся, даже если он не является самостоятельным игроком.

Чтобы пробивать Сувальский коридор или провоцировать Польшу, все равно нужно пройти через территорию Беларуси и работать с Лукашенко,

– сказал Буряченко.

Лукашенко, по его оценке, не является субъектным, но это не снимает его роли в сценариях, которые может использовать Россия. Кремлю не обязательно поглощать Беларусь на 100%, чтобы действовать через ее территорию. Поэтому Беларусь остается важной частью таких сценариев для региона.

Я глубоко убежден, что Лукашенко делает это согласовано с Путиным, а белорусские спецслужбы работают вместе с российскими,

– сказал он.

Путину выгодно, чтобы Трамп думал, будто Лукашенко уже прикормлен и ситуация под контролем. Лукашенко при этом может получить политические баллы и частичные экономические возможности из-за ослабления санкций. В то же время Беларусь остается финансово привязанной к России, потому что основная часть ее торговли идет именно туда.

Зачем США нужен прямой контакт с Лукашенко?

В США исходят из того, что Беларусь может быть использована Россией для военных провокаций без прямого участия Москвы. В таких сценариях Лукашенко остается важной фигурой, даже несмотря на полную зависимость от Путина. Именно поэтому Вашингтон пытается сохранять с ним канал связи.

США намекают Лукашенко, что в определенный момент он должен сообщить Трампу о приближении опасности и необходимости быстро реагировать. Именно ради этого одного телефонного звонка все это и делается,

– сказал он.

Появляются разговоры о частичном снятии санкций и возвращении Беларуси в экономическое поле. Такие шаги не означают изменения отношения к режиму Лукашенко, а остаются элементом тактической игры вокруг безопасности региона.

