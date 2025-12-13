Так, о пользе от общения с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко заявил специальный представитель США Джон Коул, передает 24 Канал со ссылкой на белорусские СМИ.

Почему американцы советуются с Лукашенко по поводу войны в Украине?

13 декабря Коул провел встречу с Александром Лукашенко. После переговоров американский дипломат пообщался с журналистами. Тогда он и рассказал, что белорусский лидер дает Вашингтону рекомендации по урегулированию войны в Украине.

Джон Коул заметил, что Лукашенко имеет большую историю отношений с президентом Путиным, а потому может давать ему советы, что полезно в контексте российско-украинского конфликта.

Они (Путин и Лукашенко – 24 Канал) давние друзья и имеют необходимый уровень отношений, чтобы обсуждать подобные вопросы. Конечно, президент Путин может принять одни советы и не принять другие. Это способ помочь процессу,

– объяснил Коул.