Об этом он заявил агентству после завершения двухдневных переговоров с Лукашенко в Минске. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Что Лукашенко пообещал американцам?

Он недавно согласился сделать все возможное, чтобы остановить воздушные шары,

– отметил спецпредставитель Дональда Трампа.

В последние месяцы над Литвой регулярно фиксировали воздушные шары, запущенные с территории Беларуси, которые используют для контрабанды сигарет. Из-за этих инцидентов власти неоднократно приостанавливали работу аэропорта в Вильнюсе.

27 октября Литва временно закрыла границу с Беларусью из-за вторжения воздушных шаров с контрабандой, а 9 декабря по этой же причине в стране было введено чрезвычайное положение.

В Министерстве внутренних дел Литвы такие действия называют гибридными атаками и отмечают, что они представляют угрозу национальной безопасности.

В то же время Лукашенко заявляет, что литовская сторона преувеличивает масштабы проблемы. По словам Коула, белорусский лидер "искренне пытается уладить ситуацию".

"Он хочет нормальных отношений со своими соседями – так он меня уверяет", – сказал спецпредставитель США.

Ранее президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила об ухудшении ситуации на границе Беларуси и Литвы, назвав вторжение воздушных шаров "абсолютно неприемлемой гибридной атакой" со стороны Минска.

В эфире 24 Канала полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан объяснил, что за такими пусками может стоять разведка и сбор данных для будущих ударов, а не только провокации Лукашенко.

