Так, про користь від спілкування з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком заявив спеціальний представник США Джон Коул, передає 24 Канал із посиланням на білоруські ЗМІ.
Чому американці радяться з Лукашенком щодо війни в Україні?
13 грудня Коул провів зустріч із Олександром Лукашенком. Опісля переговорів американський дипломат поспілкувався з журналістами. Тоді він і розповів, що білоруський лідер дає Вашингтону рекомендації щодо врегулювання війни в Україні.
Джон Коул зауважив, що Лукашенко має велику історію стосунків з президентом Путіним, а тому може давати йому поради, що корисно в контексті російсько-українського конфлікту.
Вони (Путін і Лукашенко – 24 Канал) давні друзі і мають необхідний рівень відносин, щоб обговорювати подібні питання. Звичайно, президент Путін може прийняти одні поради і не прийняти інші. Це спосіб допомогти процесу,
– пояснив Коул.
Нагадаємо, що 13 грудня Олександр Лукашенко звільнив 123 політв'язнів на прохання Дональда Трампа та в обмін на скасування американських санкцій.
На волю вийшли відомі опозиціонери та правозахисники, такі як Алесь Бєляцький, Марія Колеснікова, Віктор Бабарико тощо.
114 цивільних заручників вивезли в Україну, де їх зустрічав особисто керівник ГУР Кирило Буданов.
Серед звільнених з ув'язнення у Білорусі – 5 українців. Наймолодшому з них – 25 років.