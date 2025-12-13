За офіційною версією, білоруський диктатор помилував понад сотню цивільних бранців на прохання президента США Дональда Трампа та в обмін на скасування американських санкцій, зокрема проти калійної промисловості Білорусі, передає 24 Канал із посиланням на "Радіо Свобода".

Кого звільнили з в'язниць Білорусі?

Відомо, 104 білоруських громадян доставили в Україну. Більшість з них – громадяни Білорусі, засуджені у політично вмотивованих справах після президентських виборів 2020 року і протестів, що послідували за ними. Серед них є відомі білоруські громадські та політичні діячі, зокрема Марія Колесникова, Віктор Бабаріко, журналістка Марина Золотова та інші.

Звільнені громадяни Білорусі, після надання необхідної медичної допомоги та за їхнім бажанням будуть доставлені до Польщі та Литви,

– повідомили в Координаційному штабі.

До слова, бранців режиму Лукашенка зустрічав сам голова ГУР Кирило Буданов.

В Україну загалом доставили 114 політв'язнів, які утримувалися у Білорусі / Фото Коордштаб, проєкт "Хочу жити"

Серед звільнених політв'язнів:

Марія Колесникова – одна з лідерок білоруської опозиції, керівниця штабу Віктора Бабарика у 2020 році, символ протестів. Вирок: 11 років позбавлення волі (2021).

Віктор Бабарико під– приємець, екскандидат у президенти Білорусі, головний опонент Лукашенка на виборах 2020 року. Вирок: 14 років позбавлення волі (2021).

Максим Знак – адвокат, юрист штабу Бабарика, член Координаційної ради опозиції. Вирок: 10 років позбавлення волі.

Алесь Бєляцький – правозахисник, засновник центру "Вясна", лауреат Нобелівської премії миру. Правозахисник провів за ґратами 4,5 роки. У 2023 році його засудили до 10 років за статтями про несплату податків, організацію та фінансування акцій, які "грубо порушують громадський порядок".

Марина Золотова – журналістка, колишня головна редакторка порталу TUT.BY. Вирок: 12 років позбавлення волі.

Валентин Стефанович – правозахисник, заступник голови центру "Вясна".

Володимир Лабкович – правозахисник, юрист центру "Вясна.

Олександр Федута – літературознавець, політолог, учасник опозиційних ініціатив.

Павло Северинець – політик, публіцист, один із лідерів руху "Молодий фронт", активний учасник протестів.

Марина Санкевич – громадянка Білорусі, засуджена за коментарі в соцмережах. Вирок: 7 років позбавлення волі.

Софія Бачуринська – 70-річна мешканка Гомеля. Вирок: 2 роки колонії за "образу Лукашенка".

Владислав Яценко – мешканець Гомеля. Вирок: 5 років за грошовий переказ батальйону Кастуся Калиновського.

Сергій Іванцов – психолог. Вирок: 4 роки позбавлення волі за коментарі в телеграм-каналі.

Наталія Малець – пенсіонерка. Вирок: 3 роки позбавлення волі за участь у Facebook-групі "Листи солідарності Білорусь 2020".

В'ячеслав "Живе" Папшо – блогер.

Що відомо про звільнену з білорусі Марію Колесникову?

Коордштаб опублікував фото, на яких голова ГУР Кирило Буданов разом із білоруською опозиціонеркою Марією Колесниковою. Її після звільнення з Білорусі теж доставили в Україну.

Марія Колесникова – відома білоруська опозиційна політикиня, активістка та музичка (флейтистка). У 2020 році вона стала однією з ключових лідерок протестного руху після спірних президентських виборів у Білорусі, які багато хто вважав сфальсифікованими.

Вона очолювала передвиборчу кампанію опозиційного кандидата Віктора Бабарика, а після його арешту об'єднала зусилля з іншими опозиціонерками, включно зі Світланою Тихановською, і стала важливою фігурою в русі за мирні зміни влади.

У вересні 2020 року силовики Білорусі насильно викрали Колесникову та двох інших опозиціонерів, намагаючись вивезти її з країни через кордон із Україною. Але коли її примусово повезли до кордону, вона вирвалася з машини та порвала свій паспорт, щоб зробити неможливим своє вислання за межі Білорусі. Після цього вона повернулася назад на білоруську територію і була одразу затримана.

У 2021 році білоруський суд засудив Колесникову до 11 років ув'язнення за звинуваченнями, пов'язаними з "підривом національної безпеки" та "спробою захоплення влади".

За даними білоруського видання "Наша Ніва", на волю також вийшли громадянин Польщі Роман Галуза, громадянин Австралії Олександр Сириця, громадянка Латвії Ганна Сакаленко, громадянин Японії Наканіші Масатосі та громадянка США Наталі Бєльська.

