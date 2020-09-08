Державна прикордонна служба України підтвердила, що Антон Родненков й Іван Кравцов в'їхали в Україну, але Марії Колесникової з ними не було. Як тепер стало відомо, двох політиків видворили з рідної держави, а Колесникова порвала свій паспорт.

Марія Колесникова вдалася до дій, що унеможливили її перетин державного кордону. Про це у своєму фейсбуці написав заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

Важливо Без Колесникової: ДПСУ підтвердила перетин кордону Родненкова і Кравцова

Від себе додам, що це не був добровільний виїзд, а насильницьке видворення з рідної країни. Марію Колесникову не вдалося видворити з Білорусі, оскільки ця смілива жінка зробила дії, що унеможливили її переміщення через кордон,

– заявив Геращенко.

Інтерфакс з посиланням на власні джерела пише, що під час спроби видворення Марія Колесникова порвала свій паспорт. Тому українські прикордонники банально не могли її пропустити.

Наразі Родненков і Кравцов проходять усі необхідні процедури для оформлення перетину кордону. Втім пропагандистські ЗМІ Білорусі й Росії подають це як "затримання українською стороною".

Яка позиція щодо цієї ситуації влади Білорусі: