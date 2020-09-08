Колесникова порвала паспорт, щоб її не видворили в Україну
Державна прикордонна служба України підтвердила, що Антон Родненков й Іван Кравцов в'їхали в Україну, але Марії Колесникової з ними не було. Як тепер стало відомо, двох політиків видворили з рідної держави, а Колесникова порвала свій паспорт.
Марія Колесникова вдалася до дій, що унеможливили її перетин державного кордону. Про це у своєму фейсбуці написав заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.
Важливо Без Колесникової: ДПСУ підтвердила перетин кордону Родненкова і Кравцова
Від себе додам, що це не був добровільний виїзд, а насильницьке видворення з рідної країни. Марію Колесникову не вдалося видворити з Білорусі, оскільки ця смілива жінка зробила дії, що унеможливили її переміщення через кордон,
– заявив Геращенко.
Інтерфакс з посиланням на власні джерела пише, що під час спроби видворення Марія Колесникова порвала свій паспорт. Тому українські прикордонники банально не могли її пропустити.
Наразі Родненков і Кравцов проходять усі необхідні процедури для оформлення перетину кордону. Втім пропагандистські ЗМІ Білорусі й Росії подають це як "затримання українською стороною".
Яка позиція щодо цієї ситуації влади Білорусі:
- Білоруський прикордонний комітет подає цю ситуацію під доволі дивним кутом. Там стверджують, що після зникнення майже на добу Колесникова, Родненков і Кравцов "намагалися прорвати кордон".
- Втім соратники по дорозі "загубили" Марію Колесникову, а самі виїхали в Україну. При цьому вони буцімто загубили телефон, де було "зізнання в планах прорвати кордон".