Член президії Координаційної ради Марія Колесникова проходила прикордонний контроль на білорусько-українському кордоні. Деякі білоруські ЗМІ пишуть, що вранці 8 вересня опозиціонерка потрапила в Україну. Натомість "Белта" повідомляє, що її затримали на кордоні. У Координаційній раді ж заявляють, що це операція спецслужб Білорусі.

Колесникова намагалася потрапити в Україну

За інформацією офіційного представника Держприкордонкомітету Білорусі Антона Бичковського, кордон також перетнули й інші члени Координаційної ради, пише TUT.BY.

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8 серпня, приблизно о п’ятій ранку прессекретар Координаційної ради Антон Родненков, виконавчий секретар Іван Кравцов та Марія Колесникова пройшли прикордонний контроль у пункті пропуску Олександрівка,

– йдеться у повідомленні.

Наразі вони начебто в Україні.

Натомість видання "Белта" пише, що Колеснікову затримали і кордон з Україною вона не перетнула. Водночас Родненкову та Кравцову це вдалося.

Зауважимо, відео оприлюднило державне видання, тому не можемо стверджувати, що все було саме так.

Що кажуть у Координаційній раді опозиції Білорусі

Там заявили, що Колесникова не збиралася їхати з країни. Інтерфакс з посиланням на джерело пише, що білоруські спецслужби могли інсценувати спробу Колесникової незаконно перетнути кордон.

Нагадаємо, напередодні в Мінську невідомі викрали члена Координаційної ради Марію Колесникову.

Викрадення Колеснікової: що відомо

Це сталося вранці 7 вересня.

Біля Національного художнього музею її посадили в мікроавтобус і повезли в невідомому напрямку. Також у мережі оприлюднили відео інциденту, зняте автомобільним реєстратором.

Відповідні кадри поширили білоруські опозиційні ресурси. Журналісти переконують, що їх їм надала пресслужба Координаційної ради.

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