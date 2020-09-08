Білоруську опозиціонерку Колеснікову затримали на кордоні з Україною, – "Белта"
Член президії Координаційної ради Марія Колесникова проходила прикордонний контроль на білорусько-українському кордоні. Деякі білоруські ЗМІ пишуть, що вранці 8 вересня опозиціонерка потрапила в Україну. Натомість "Белта" повідомляє, що її затримали на кордоні. У Координаційній раді ж заявляють, що це операція спецслужб Білорусі.
Колесникова намагалася потрапити в Україну
За інформацією офіційного представника Держприкордонкомітету Білорусі Антона Бичковського, кордон також перетнули й інші члени Координаційної ради, пише TUT.BY.
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8 серпня, приблизно о п’ятій ранку прессекретар Координаційної ради Антон Родненков, виконавчий секретар Іван Кравцов та Марія Колесникова пройшли прикордонний контроль у пункті пропуску Олександрівка,
– йдеться у повідомленні.
Наразі вони начебто в Україні.
Натомість видання "Белта" пише, що Колеснікову затримали і кордон з Україною вона не перетнула. Водночас Родненкову та Кравцову це вдалося.
Зауважимо, відео оприлюднило державне видання, тому не можемо стверджувати, що все було саме так.
Що кажуть у Координаційній раді опозиції Білорусі
Там заявили, що Колесникова не збиралася їхати з країни. Інтерфакс з посиланням на джерело пише, що білоруські спецслужби могли інсценувати спробу Колесникової незаконно перетнути кордон.
Нагадаємо, напередодні в Мінську невідомі викрали члена Координаційної ради Марію Колесникову.
Викрадення Колеснікової: що відомо
- Це сталося вранці 7 вересня.
- Біля Національного художнього музею її посадили в мікроавтобус і повезли в невідомому напрямку. Також у мережі оприлюднили відео інциденту, зняте автомобільним реєстратором.
- Відповідні кадри поширили білоруські опозиційні ресурси. Журналісти переконують, що їх їм надала пресслужба Координаційної ради.
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Коротко про Марію Колеснікову
- Це білоруська політична діячка, координаторка штабу незареєстрованого кандидата в президенти Білорусі Віктора Бабарико. Після об'єднання опозиції підтримувала кандидатку Світлану Тихановську.
- Марія Колесникова, Світлана Тихановська й Вероніка Цепкало стали лідерками й обличчями білоруської опозиції. Колесникова єдина з них, хто залишився в Білорусі.