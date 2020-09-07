У Білорусі невідомі зранку 7 вересня викрали члена координаційної ради опозиції Марію Колесникову. Біля Національного художнього музею її посадили в мікроавтобус і повезли в невідомому напрямку.

Усе трапилося близько 10 години ранку, після чого вона перестала виходити на зв'язок. Про це розповідає видання TUT.BY.

До слова 100 тисяч людей вийшли на акцію протесту в Мінську: ситуація в Білорусі 6 вересня – фото, відео

Я бачила припаркований темний мікроавтобус з написом "Связь" на борту й ззаду була марка "Соболь". Я пройшла вперед і почула звук того, як телефон падає на асфальт,

– розповіла виданню очевидиця інциденту Анастасія.

Дівчина розповіла, що далі вона обернулася й побачила, що люди в цивільному одязі й у масках заштовхують Марію Колеснікову в цей мікроавтобус.

Прессекретар координаційної ради Антон Родненков розповів, що Колесникова була в центрі у справах. Про її зникнення він дізнався від ЗМІ, а коли взявся перевіряти інформацію, то зник і сам.

"Де перебувають Марія й Антон – я не знаю і не можу зв'язатися з ними. Також немає зв'язку з іншими членами Координаційної ради – Максимом Богрецовим й Іванов Кравцовим", – повідомив член координаційної ради Максим Знак.

Згодом вийшов на зв'язок член координаційної ради й старший віцепрезидент ІТ-компанії EPAM Максим Богровцев. З рештою зниклих зв'язатися так і не вдається.

Наразі інформацію про зникнення й можливе викрадення Марії Колесникової перевіряє міліція міста Мінська, повідомив телеграм-канал "Бинокль". У МВС Білорусі стверджують, що не затримували Колесникову.

Коротко про Марію Колесникову: