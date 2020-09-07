Білоруську опозиціонерку Марію Колеснікову могли викрасти путінські резервісти. Ця подія є показником зміни характеру насилля з боку силовиків та влади.

В ефірі 24 каналу російський журналіст Ігор Яковенко заявив, що масові затримання та розгони у Мінську – це теж показник того, що насилля стало іншим.

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"МВД заявило, що вони не знають, хто це зробив (викрав Колеснікову – 24 канал). Тобто це вже інша історія, це зміна характеру насилля. Не виняток, що Марію Колеснікову захопили путінські резервісти. Повністю можливо, що в Білорусі діє якийсь російський десант без упізнаваних знаків – це схоже на правду", – сказав Яковенко.

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Журналіст зазначив, що мета у Путіна та Лукашенка одна. "Ціль Путіна – продовжити своє існування диктатора завдяки поглинанню Білорусі. Ціль Лукашенка – продовжити своє існування будь-якими способами взагалі. Він висить на волоску. Тут їх інтереси збігаються, тому їх переговори будуть щодо рівня поглинання, – сказав Яковенко.

В мене нема жодних сумнівів, бо альтернативна для них обох – або тюремна камера, або могила. Ні те , ні інше вони не хочуть, тому підуть до кінця,

– зауважив Яковенко.

Він наголосив, що дуже важливою є саме реакція суспільства, росіяни повинні показувати своє невдоволення. Однак, за словами Яковини, наразі російська опозиція "спить" і не реагує навіть на отруєння Навального.

"Також російський журналіст заявив, що для Білорусі єдина надія – підтримка Путіна. Без цієї підтримки країна не зможе вижити. "Лукашенку потрібна моральна та фінансова підтримка Путіна", – підсумував він.

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